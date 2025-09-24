В Азербайджане за избиение ученика и уборщицы уволен представитель школы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Лянкарани уволен представитель школы, применивший физическое насилие к ученику и уборщице.

Об этом 1news.az сообщили в Управлении регионального образования Лянкарань-Астара.

Отмечается, что в марте этого года Управление образования провело расследование по обвинению в физическом насилии, применённом организатором внеклассной и внешкольной воспитательной работы полной средней общеобразовательной школы имени М. Гараева в селе Зёвля Лянкаранского района Гурбаном Садыговым в отношении ученика и младшего обслуживающего персонала.

Согласно информации, учитывая недопустимость таких случаев в учебно-воспитательном процессе, в апреле трудовой договор с Гурбаном Садыговым был расторгнут. Информация о том, что упомянутый организатор продолжает работать в школе, не соответствует действительности.

11:45

В селе Зёвля Лянкяранского района заместитель директора школы превысил свои полномочия.

Как сообщает 1news.az, об этом свидетельствуют распространенные видеокадры.

Отмечается, что заместитель директора поднял руку на ученика и на уборщицу.