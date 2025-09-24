Эрдоган призвал мир встать на сторону угнетенных палестинцев

Для мирового сообщества настало время встать на сторону угнетенных палестинцев во имя человечества.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к мировым лидерам с трибуны 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Турецкий лидер поблагодарил все страны, заявившие о признании Государства Палестина, и призвал последовать их примеру страны, которые еще не сделали этого.

«Последние 23 месяца Израиль ежечасно жестоко лишает жизни одного ребёнка в секторе Газа. Это просто не цифры, это жизни невинных людей», - сказал глава государства.

Президент Эрдоган отметил, что «2,5 млн жителей Газы, проживающих на территории в 365 квадратных километров, вынуждены ежедневно перемещаться и переселяться в другие регионы».

«Лишенные рук и ног невинные дети, которым всего лишь по 2-3 года, к сожалению, стали сегодня обыденной картиной для Газы», - добавил глава Турецкого государства.

«В Америке, Европе, по всему миру, сердца родителей разрываются лишь из-за маленькой занозы в руке ребенка, а в Газе детям ампутируют конечности без анестезии. Это самое дно человечности»,-заявил он.

По его словам, «в Газе нет войны, поскольку с одной стороны стоит регулярная армия с современнейшим и смертоносным оружием, а с другой - ни в чем не повинные мирные жители».

Президент отметил, что недавняя атака на Катар показала, что «власти Израиля полностью утратили самоконтроль». По его словам, действия Израиля наносят урон региональному миру и общим интересам человечества.

Президент указал на «необходимость обеспечить, чтобы виновные в геноциде понесли ответственность перед международным правом», выразив уверенность, что «это обязательно произойдет».

Касаясь ситуации в Сирии, турецкий лидер выразил уверенность, что «сирийский народ, заплатив высокую цену одолевший кровожадный режим, доведет до конца достигнутую победу».

По его словам, от «укрепления стабильности в Сирии, несомненно, выиграют сирийцы, все соседние страны и весь регион».

Президент Турции подтвердил приверженность Анкары видению единой Сирии, где нет места терроризму, в первую очередь террористической организации ИГИЛ.

Говоря о ситуации вокруг иранской ядерной программы, президент Эрдоган выразил надежду на скорейшее данного вопроса дипломатическим путем. При этом он подчеркнул, что регион «не может допустить очередного кризиса».

Турецкий лидер акцентировал важность обеспечения «стабильности, безопасности и процветания Ирака». По его словам, Турция придает большое значение таким стратегическим инициативам наподобие проекта «Дорога развития».

Президент Турции приветствовал предпринятые Азербайджаном и Арменией шаги, которые «способствуют установлению прочного мира между двумя странами».

Он выразил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту США Дональду Трампу за вклад в этот процесс. Президент Эрдоган также отметил, что процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией идет по намеченному плану.

Президент Турции также выразил надежду на продолжение урегулирования конфликта между Сомали и Эфиопией в рамках Анкарского процесса.

Президент Эрдоган также прокомментировал перспективы кипрского урегулирования. «На острове Кипр существуют два отдельных государства и два отдельных народа. Киприоты-турки являются равноправными владельцами острова и не согласятся на роль меньшинства»,-сказал, в частности, он. Политик особо подчеркнул, что «проекты в Восточном Средиземноморье, исключающие Турцию и Турецкую Республику Северного Кипра, не увенчаются успехом». «Международное сообщество должно положить конец несправедливой изоляции, которой подвергаются киприоты-турки на протяжении полувека»,-сказал он.

Президент Эрдоган подчеркнул, что «урегулирование на Кипре не может быть основано на «модели федерации», неоднократно опробованной, но провалившейся из-за неуступчивости греко-кипрской стороны».

Он призвал международное сообщество признать Турецкую Республику Северного Кипра и установить с ней дипломатические, политические и экономические отношения.

По его словам, Турция стремится к превращению Эгейского моря и Восточного Средиземноморья в стабильный регион, где уважаются законные интересы всех сторон. Он указал, что Анкара готова к конструктивному сотрудничеству по всем вопросам в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья.

Далее турецкий лидер отметил, что Анкара укрепляет отношения с союзником по НАТО, США, во многих областях, в первую очередь в сфере торговли, инвестиций, энергетики и оборонной промышленности.

Президент подчеркнул, что международное сообщество должно содействовать процессу восстановления Афганистана. Он заверил, что Турция и впредь будет поддерживать братский афганский народ.

Турецкий лидер также подчеркнул необходимость прекращения вооруженного конфликта в Судане. По его словам, установление устойчивого мира в этой стране «общая ответственность международного сообщества».

«Прекращение кровопролития в Судане и установление устойчивого мира является общей ответственностью международного сообщества, и мы будем продолжать наши усилия в этом направлении»,-продолжил турецкий лидер.

Президент отметил, что Турция активизирует усилия по прекращению войны между Украиной и Россией, указав на важность шагов в этом направлении. «Турция продолжит добиваться мира, руководствуясь девизом: в войне нет победителей, а при справедливом мире нет проигравших»,- сказал он.

Он напомнил, что Турция активно поддерживает Стамбульский мирный процесс между Россией и Украиной.

“Посредством прямых переговоров мы способствовали обмену множеством пленными и телами погибших.

Мы работали над выработкой условий мирных переговоров между сторонами», - сказал он.

Президент Эрдоган выразил удовлетворение достижением соглашения о прекращении огня между Пакистаном и Индией в апреле прошлого года, указав на необходимость сотрудничества между двумя странами в борьбе с терроризмом. Он выразил надежду, что проблема Кашмира будет урегулирована на основе резолюций ООН и посредством диалога.

Касаясь темы сохранения традиционных ценностей президент Эрдоган констатировал, что сегодня институт семьи находится под беспрецедентной угрозой. Он подчеркнул, что Турция продолжит защищать семейные ценности.

Глава государства затронул и тему стремительного развития искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что данная технология “должна использоваться на благо человечества, а не как новый инструмент господства”.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что «более справедливый мир возможен». «Турция будет терпеливо продолжать свою борьбу за построение более справедливого мира. Турция продолжит отстаивать тезис «Мир больше пяти» вплоть до формирования системы, в которой право будет сильным, а не сильный будет правым.

Необходимость реформирования системы ООН стала очевидной, Турция будет продолжать оказывать всяческую поддержку усилиям в этом направлении»,- сказал он.

Президент Эрдоган назвал общей ответственностью мирового сообщества «предпринять шаги, которые возродят основополагающий дух ООН в ее 80-ю годовщину». «Наш долг - не отказываться от системы, а восстановить ее и заставить функционировать снова»,-сказал политик.

Источник: Anadolu