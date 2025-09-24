Азербайджан был представлен на заседании Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру

Заседание Контактной группы Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру состоялось 23 сентября в Нью-Йорке.

По итогам заседания принято Совместное коммюнике, говорится в сообщении МИД Пакистана.

Заседание прошло в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и в его работе приняли участие главы МИД и официальные лица государств-членов Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру (Азербайджан, Пакистан, Турция, Саудовская Аравия и Нигер).

Председательствовал на встрече генеральный секретарь ОИС. Участники подтвердили свою непоколебимую поддержку неотъемлемого права народа Кашмира на самоопределение, закрепленного в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН; выразили солидарность с правительством и народом Пакистана и глубокую обеспокоенность недавней эскалацией военных действий в регионе Южной Азии, включая неоправданные удары, нанесенные по многочисленным объектам в Пакистане и Азад Джамму и Кашмире, и подчеркнули необходимость проявлять максимальную сдержанность и избегать действий, которые могли бы дестабилизировать регион; приветствовали прекращение огня между двумя сторонами после военной эскалации и высоко оценили конструктивные усилия всех стран по посредничеству и объединению двух сторон для достижения этого соглашения.

В принятом документе содержится призыв к Индии улучшить ситуацию с правами человека в Джамму и Кашмире, освободить всех кашмирских политических заключённых, снять запрет на деятельность запрещённых кашмирских политических партий, отменить все ограничительные законы и выполнить соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН по Джамму и Кашмиру.