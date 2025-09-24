Трамп пообещал не допустить аннексии Западного берега реки Иордан Израилем

Президент США Дональд Трамп во время встреч с рядом лидеров заявил, что не допустит аннексии Западного берега реки Иордан Израилем.

Об этом написала газета Politico.

Согласно информации издания, 23 сентября Трамп также пообещал лидерам ряда арабских и мусульманских стран, что не позволит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху осуществить аннексию Западного берега реки Иордан.

Встреча состоялась в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В мероприятии приняли участие лидеры Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.