Трамп пообещал не допустить аннексии Западного берега реки Иордан Израилем
Президент США Дональд Трамп во время встреч с рядом лидеров заявил, что не допустит аннексии Западного берега реки Иордан Израилем.
Об этом написала газета Politico.
Согласно информации издания, 23 сентября Трамп также пообещал лидерам ряда арабских и мусульманских стран, что не позволит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху осуществить аннексию Западного берега реки Иордан.
Встреча состоялась в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В мероприятии приняли участие лидеры Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.
