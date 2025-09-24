Председатели парламентов Азербайджана и Сербии выступили с заявлением для прессы

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и находящаяся с визитом в нашей стране спикер Народной скупщины Ана Брнабич выступили с заявлением для прессы после двусторонней встречи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, С.Гафарова охарактеризовала визит спикера Народной скупщины как показатель высокого уровня отношений между двумя странами и парламентами. По ее словам, это также является выражением намерения по дальнейшему расширению сотрудничества.

Выразив удовлетворение последовательным развитием связей между нашими странами, выводом их на уровень стратегического партнерства, Сахиба Гафарова отметила, что наше сотрудничество в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах расширяется день ото дня. Имеются также хорошие возможности для дальнейшего расширения отношений по ряду направлений.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что взаимные визиты, регулярные встречи и дружеские отношения Президента Ильхама Алиева и Президента Александара Вучича играют особую роль в развитии двусторонних и многосторонних связей. По ее словам, как отметил Президент Ильхам Алиев, дружеские отношения между Азербайджаном и Сербией очень важны не только с точки зрения двусторонних отношений, но и для придания импульса развитию сотрудничества между Балканским и Кавказским регионами в региональной плоскости.

С.Гафарова сказала, что сегодня наши страны также успешно взаимодействуют в рамках международных организаций, демонстрируя взаимную поддержку и солидарность.

Отметив, что на встрече с Аной Брнабич было рассмотрено состояние связей между нашими парламентами, Сахиба Гафарова подчеркнула, что это направление занимает особое место в двусторонних отношениях. Она заявила, что Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, подписанный между двумя парламентами в 2023 году, является важной основой для развития связей. За прошедший период взаимные визиты председателей парламентов, отдельных делегаций способствовали развитию отношений.

Было сообщено, что в ходе встречи сторон были рассмотрены такие возможные направления, как совместная деятельность в рамках международных парламентских организаций, дальнейшее расширение связей в перспективе, сотрудничество между комитетами парламентов, обмен опытом в сфере законодательства.

Председатель Народной скупщины Сербии Ана Брнабич выразила удовлетворение расширением отношений между двумя парламентами в духе развития связей между нашими странами. Она выразила уверенность в том, что азербайджано-сербские межпарламентские отношения также находятся на безупречном уровне, этот визит будет способствовать дальнейшему углублению связей.

Ана Брнабич отметила, что партнерство между Азербайджаном и Сербией очень тесное и развивается. По ее словам, эти отношения являются образцовыми. Спикер сербского парламента, подчеркнув, что с нетерпением ждала визита в Азербайджан, отметила, что Баку развивается очень стремительно.

Заявив, что Азербайджан – один из самых надежных поставщиков энергии в мире. Она сказала, что Сербия заинтересована в расширении сотрудничества в энергетической сфере. По ее словам, за последние 5 лет азербайджано-сербские отношения значительно активизировались.