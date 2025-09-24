Работник Tesla пострадал от удара робота на заводе

Специалист на заводе Tesla в Фримонте (США) инициировал судебный процесс, требуя $51 миллион, после инцидента, в ходе которого промышленный робот сбил его с ног и причинил серьёзные травмы.

Об этом сообщает Independent.

По его утверждениям, робот, находясь в рабочем состоянии, внезапно и без предупреждения атаковал его, что привело к тяжёлым травмам 50-летнего работника и создало значительные финансовые затруднения из-за высоких медицинских расходов, которые он не в состоянии оплатить.

В соответствии с иском Питера Хинтердоблера, роботизированная рука ударила его «с большой силой», в результате чего он упал на пол, потерял сознание и получил иные травмы. Происшествие произошло 22 июля 2023 года, с тех пор он уже потратил около $1 миллиона на лечение, а его общие затраты могут составить до $6 миллионов.

Работник утверждает, что система безопасности на линии сборки была проигнорирована, что может свидетельствовать о нехватке должного обучения или обслуживания оборудования. Его адвокат заявил, что Tesla должна быть более внимательной к вопросам безопасности на рабочем месте, особенно с учетом увеличения использования автоматизированных систем.

Команда защиты Tesla пока не сделала официальных заявлений по делу, однако известно, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения всех обстоятельств происшествия. Ранее в этом месяце Tesla уже сталкивалась с критикой по поводу условий труда на своих заводах, что подчеркивает важность безопасности сотрудников.