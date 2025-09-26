Профобразование в Азербайджане: Все хотят быть юристами, но кто построит дороги и заводы?

В азербайджанском обществе по-прежнему царит культ университетского диплома.

С ранних лет подросткам внушают, что поступление в вуз является единственным способом «устроить жизнь».

Родители мечтают видеть детей юристами, экономистами, врачами, а всё, что выходит за рамки этих профессий, кажется почти поражением. Но мир давно изменился, и вместе с ним изменился рынок труда.

Парадокс в том, что при переизбытке выпускников-юристов или бухгалтеров стране остро не хватает людей с конкретными практическими навыками. Электротехники, специалисты по автоматизации, аграрии, технологи пищевого производства, мастера по строительству и архитектуре — все эти профессии сегодня востребованы не меньше, а порой и больше, чем традиционные «престижные» направления.

В Азербайджане действует система профессионального высшего образования. Это не «второй сорт», а полноценный образовательный путь, который сочетает в себе общее среднее образование и прикладную подготовку. Студенты получают не только базу, но и конкретную квалификацию, подтверждающую их способность выполнять специализированные задачи в выбранной сфере.

Сегодня в системе профессионального образования открыто 10 крупных направлений:

– искусствоведение,

– экономика и сервис автоматизации,

– сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство,

– энергетика, электротехника и приборостроение,

– радиотехника, металлургия, машиностроение и металлообработка,

– авиационная, ракетно-космическая и морская техника, транспортные средства,

– химические и биохимические технологии,

– первичные потребности и пищевые технологии,

– строительство и архитектура.

И именно эти направления формируют инфраструктуру страны. Это инженеры, технологи, мастера, без которых невозможно развитие экономики, городов и даже повседневной жизни.

Как указывал Мартин Лютер Кинг «Нет незначительной работы. Весь труд, возвышающий человечество, обладает достоинством и важностью и должен выполняться с кропотливым совершенством». И именно это родители должны помнить, формируя восприятие своих детей в отношении работы и труда.

Чтобы подробнее узнать о перспективах системы, мы также обратились за комментарием к Айтен Сафаралиевой, заведующей сектором по PR и коммуникациям Государственного агентства по профессиональному образованию.

- В обществе до сих пор бытует мнение, что профессиональное образование выбирают только «те, кто не смог поступить в университет». Насколько это соответствует реальности? И почему, по вашему мнению, родители стесняются говорить, что их дети учатся в профессиональном училище?

- Этот подход является результатом старых стереотипов, формировавшихся годами. В то время как в современную эпоху профессиональное образование — это направление, которое укрепляет свои позиции на рынке труда и открывает реальные возможности для молодежи. В первую очередь, следует учесть, что обучение в профессиональном училище вовсе не исключает возможности получения высшего образования. Наоборот, высокий уровень технического профессионального образования дает диплом суббакалавра, и с этим дипломом выпускники, при желании, могут продолжить свое образование в университетах. То есть, выбор профессионального образования не закрывает дорогу в университет, а лишь добавляет к этому пути дополнительные преимущества. Студент сначала приобретает практические навыки, а затем, в высшем учебном заведении, укрепляет эти навыки теоретическими знаниями. В результате получается сильный кадр, обладающий как теорией, так и практическим опытом работы. С другой стороны, реальные требования рынка труда также показывают, что возможности трудоустройства для молодежи с профессиональным образованием достаточно велики. Ведь работодатели не ограничиваются только теоретическими знаниями, они высоко ценят и практические навыки.

То, что родители стесняются открыто говорить о профессиональном образовании, имеет несколько причин. Часто родители считают, что упоминание об обучении их ребенка в профессиональном училище может указывать на их «слабость в образовании». Другая причина — это подход, оставшийся с прежних времен: когда-то профессиональные училища рассматривались как выбор для плохо успевающих или недисциплинированных учеников. Однако этот стереотип уже не соответствует действительности. При приеме в учреждения профессионального образования за основу берутся баллы аттестата или свидетельства. То есть, не каждый может поступить в профессиональное училище по желанию; в зависимости от выбранной специальности, требуются определенные балльные показатели.

В итоге, мнение, что «профессиональное образование предназначено только для тех, кто не смог поступить в университет», является устаревшим стереотипом. На самом деле, профессиональное образование предлагает гибкий и реальный жизненный путь, который дает молодежи возможность как быстро добиться успеха на рынке труда, так и получить высшее образование.

- Какую роль играют сегодня профессиональные училища в подготовке кадров, необходимых для экономики Азербайджана?

- В современную эпоху одним из самых важных вопросов для экономического развития Азербайджана является подготовка квалифицированных кадров, отвечающих реальным требованиям рынка труда. В этом отношении роль профессиональных училищ неоспорима, поскольку профессиональное образование дает молодежи прямые практические навыки. В результате работодатели могут обеспечить себя необходимыми кадрами из профессиональных училищ. Подготовка квалифицированной рабочей силы в таких сферах, как электрика, механика, информационные технологии, логистика, туризм, кулинария и другие, имеет важное значение для устойчивого развития экономики.

Профессиональное образование также оказывает сильную поддержку развитию малого и среднего предпринимательства. Молодежь, благодаря знаниям и навыкам, полученным в профессиональных училищах, не только трудоустраивается, но и получает возможность для предпринимательской деятельности, открывая собственный бизнес. Специалисты, подготовленные в таких областях, как кулинария, столярное дело, ремонт компьютеров, дизайн, ткачество, впоследствии открывают частные предприятия, создавая добавленную стоимость для экономики. Это способствует как росту занятости, так и укреплению экономической активности. В конечном счете, профессиональные училища являются важным инструментом в развитии конкурентоспособной экономики Азербайджана. Подготовка способной, инициативной молодежи, обладающей практическими знаниями, создает условия для производства более качественной продукции, формирования сильных сфер услуг и укрепления позиций страны на международном рынке.

- Как оцениваются профессиональные училища? Есть ли статистические данные по трудоустройству выпускников?

- Оценка деятельности профессиональных училищ проводится на основе нескольких критериев. Сюда входят современность учебных программ, успеваемость студентов, материально-техническая база, профессионализм преподавателей и, самое главное, успех выпускников на рынке труда. Мы регулярно отслеживаем показатели учреждений, проводим мониторинги и опросы.

Собираются также статистические данные по трудоустройству выпускников. В последние годы расширилось сотрудничество с рынком труда, что значительно увеличило возможности выпускников найти работу. Значительная часть выпускников по различным специальностям трудоустраивается по своей сфере образования. Конечно, важную роль в этом процессе играют интерес работодателей и экономические возможности в регионах.

В целом, наша цель — не только увеличить количество выпускников, но и обеспечить соответствие их профессиональных навыков требованиям рынка труда.

- Можно ли сказать, что выпускники профессиональных училищ зачастую находят работу быстрее, чем обладатели дипломов о высшем образовании?

- В определенном смысле, это можно сказать. Поскольку выпускники профессиональных училищ обладают практическими навыками, они быстрее принимаются на работу работодателями во многих сферах. Спрос на молодежь, имеющую профессиональные навыки, особенно высок в сфере услуг, промышленности, технической и производственной областях.

Но это не умаляет значимости высшего образования. Просто на рынке труда есть потребность как в практических навыках, так и в теоретических знаниях. Профессиональное образование обеспечивает более оперативный выход на рынок труда, а высшее образование создает более широкие возможности для долгосрочного карьерного роста.

- Какие современные профессии и специальности пользуются наибольшим спросом среди выпускников профессиональных училищ?

- По результатам конкурса приема студентов в учреждения профессионального образования на 2025/2026 учебный год, наибольшим спросом пользовались следующие специальности:

Повар, Бухгалтерский учет, Компьютерные сети и сетевое администрирование, Оператор-бухгалтер, Парикмахер-визажист-маникюрша, Графический дизайнер, Автомобильный электрик, Веб-дизайн и программное обеспечение, Техник по ремонту и обслуживанию компьютеров, Веб-дизайнер и специалист по программному обеспечению.

- Насколько сегодня профессиональные училища оснащены современным оборудованием, лабораториями и учебными программами?

- Сегодня профессиональные училища Азербайджана стремительно модернизируются. Они отходят от старых подходов и оснащаются современным оборудованием, полностью оборудованными лабораториями и учебными программами, соответствующими требованиям рынка труда. В направлении развития профессионального образования существуют профессиональные центры, оснащенные рядом современных лабораторий и учебного оборудования. Эти центры преследуют цель как повысить качество обучения, так и обеспечить подготовку кадров, соответствующих требованиям рынка труда. В качестве примера можно привести: Бардинский Государственный Центр Профессионального Образования, оснащенный обширными учебными и мастерскими площадями, общежитием и спортивной инфраструктурой; Джалилабадский Государственный Центр Профессионального Образования, отличающийся STEAM-центром, лабораториями, мастерскими, зоной авторемонта и фермой животноводства; Бакинский Государственный Центр Профессионального Образования по Промышленности и Инновациям, ставший инновационным центром в профессиональном образовании с техническими специализированными лабораториями и широким учебным оборудованием, а также другие аналогичные учреждения.

Джалилабадский Государственный Центр Профессионального Образования

Сейчас студенты обучаются в условиях, соответствующих реальной рабочей среде. Технические классы, инновационные лаборатории и современные учебные центры дают молодежи возможность сочетать теоретические знания с практическими навыками. Такой подход к образованию не только повышает их уровень знаний, но и укрепляет конкурентоспособность на рынке труда. Учебные программы в профессиональных училищах ежегодно обновляются, и добавляются новые специальности. Это направлено на гибкое реагирование на меняющиеся требования рынка труда. Эти нововведения обеспечивают готовность студентов к конкуренции как на местном, так и на международном рынке труда. Кроме того, реализуются проекты в рамках государственно-частного сотрудничества. Эти проекты дают студентам не только теоретические знания, но и реальный опыт работы. Такое сотрудничество, применение технологий и возможности практического обучения в профессиональных училищах ускоряют профессиональное развитие молодежи. В итоге, современное оборудование, богатые лаборатории и рыночно-ориентированные учебные программы превращают профессиональные училища не просто в учебные заведения, а в центры подготовки кадров будущего. Это вносит большой вклад в укрепление рынка труда Азербайджана, его экономическое развитие и повышение международной конкурентоспособности.

- Как можно повысить престиж профессионального образования в обществе?

- Для повышения престижа профессионального образования в обществе мы проводим системную работу в нескольких направлениях. В первую очередь, мы уделяем особое внимание информированию молодежи и родителей. Для этого мы организуем Дни открытых дверей, информационные туры для общеобразовательных учреждений в профессиональных учебных заведениях, расположенных как в регионах, так и в столице, чтобы общественность могла ближе ознакомиться с возможностями наших образовательных учреждений.

В то же время, мы делимся историями успеха студентов и выпускников в социальных сетях и СМИ. Их собственный опыт лучше всего демонстрирует, насколько перспективно профессиональное образование.

Сотрудничество с работодателями также является для нас приоритетом. Совместно с компаниями создаются возможности для практического опыта для наших студентов, что способствует их более легкому выходу на рынок труда после выпуска.

Международные партнерства также играют важную роль в повышении престижа. Мы изучаем передовой опыт различных стран, реализуем совместные проекты. Тем самым мы даем молодежи возможность быть конкурентоспособными не только на местном, но и на глобальном рынке труда.

В целом, наша цель — представить профессиональное образование как привлекательное для молодежи, надежное для родителей и как платформу для реального сотрудничества для работодателей. В результате нашей работы в этом направлении мы наблюдаем рост интереса к профессиональному образованию в последние годы.

- Планируется ли открытие новых профессиональных училищ или специализированных классов профессиональной направленности в ближайшие годы?

- В последние годы был осуществлен ряд мер по обновлению материально-технической базы учреждений профессионального образования. В рамках этого была проведена реконструкция новых профессиональных учебных заведений, отвечающих современным требованиям, в Баку, Барде, Джалилабаде и Лянкяране. В то же время, капитальный и текущий ремонт был проведен более чем в тридцати учреждениях в Баку и других регионах, 11 мастерских по различным специальностям были оснащены оборудованием в соответствии с современными стандартами. В рамках I Государственной программы по «Великому Возвращению» проводятся работы по реконструкции Физулинского Государственного Центра Профессионального Образования и капитальному ремонту Шушинского Государственного Центра Профессионального Образования. Работы по модернизации материально-технической базы учреждений профессионального образования последовательно продолжаются и сейчас.

К 2026 году количество классов профессиональной направленности достигнет 15% и охватит 15% общеобразовательных школ.

Бардинский Государственный Центр Профессионального Образования

- Будет ли расширен перечень существующих профессий и специальностей для обучающихся?

- Наличие специальностей зависит от вызовов рынка труда и экономического развития. В соответствии с Планом социально-экономического развития на 2022–2026 годы, продолжается создание новых специальностей в профессиональном образовании. Ежегодно представляется примерно 15 новых специальностей. Эта мера направлена на обеспечение подготовки кадров, соответствующих меняющимся требованиям рынка труда и экономики. Таким образом, студенты системно и эффективно готовятся к профессиям будущего. Расширение перечня специальностей в профессиональном образовании является важной частью этого процесса. Основным моментом может быть отмечено требование рынка труда. Расширение перечня профессий и специальностей в основном определяется потребностями, возникающими на рынке труда. Если есть потребность в квалифицированных кадрах в каких-либо областях, то новые специальности по этим областям добавляются в программы. В Азербайджане наблюдается быстрое развитие в сфере цифровых технологий, автоматизации производства и услуг. Поэтому в профессиональное образование уже включены такие специальности, как управление цифровым контентом, цифровой контроль производства и кибербезопасность. Кроме того, развитие экономики влияет на систему образования. Экономика постоянно меняется, и эти изменения оказывают прямое влияние на систему образования. Новые экономические тенденции формируют выбор профессий и специальностей. Например, в области зеленой экономики растет спрос на возобновляемые источники энергии и экологические технологии. По этой причине актуальность приобретают такие специальности, как “Эксплуатация установок и оборудования альтернативной энергии”. В рамках цифровой трансформации на первый план выходят такие области, как анализ данных, искусственный интеллект и программное обеспечение. В этом направлении востребованы специальности, такие как “Специалист по цифровому строительству” и “Дизайнер 3D цифровых игр”. Все эти тенденции делают необходимым обновление востребованных специальностей и адаптацию учебных программ к требованиям современного рынка труда. В результате динамики рынка труда и развития технологий будут появляться новые профессии. По этой причине студенты должны быть готовы не только к существующим специальностям, но и к областям, которые возникнут в будущем.

В итоге, расширение перечня существующих профессий и специальностей для обучающихся неизбежно. Это напрямую связано с изменениями на рынке труда, экономическими трендами и технологиями. Основная цель нашей системы образования — подготовить студентов к вызовам будущего.

- Насколько доступны профессиональные училища для детей, проживающих в регионах и сельской местности?

- В конкурсе на прием студентов на 2025/2026 учебный год прием проводился в 78 учреждениях профессионального образования по 152 специальностям, и было принято 27 021 студент из 73 регионов. Прием осуществляется без экзаменов, на основании оценок аттестата и в электронном виде. Профессиональное образование для каждого гражданина Азербайджана обеспечивается государством — оно бесплатное и выплачивается стипендия.

Бакинский Государственный Центр Профессионального Образования по Промышленности и Инновациям

- Существуют ли программы поддержки и стипендии для студентов профессиональных училищ?

- Начиная с 2021-2022 учебного года, стипендии на ступени профессионального образования выплачиваются в зависимости от результатов обучения. Изменения, внесенные в законодательные акты, положительно влияют на повышение качества образования, активизацию студентов в учебном процессе и стимулирование их интереса к обучению, а также служат усилению государственной заботы о студентах и дальнейшему укреплению их социальной защиты. Дифференцированная система стипендий, основанная на результатах обучения, будет распространяться как на студентов, обучающихся по государственному заказу, так и на студентов, обучающихся на платной основе. Отныне единственным показателем для предоставления стипендии будут результаты обучения. Применение этого подхода будет способствовать росту интереса абитуриентов с лучшими академическими показателями к профессиональному образованию. Отметим, что в прошедший период студентам, обучавшимся за счет государства в учреждениях профессионального образования, выплачивалась стипендия в едином размере, то есть ежемесячно в размере 50 манатов. Согласно последним изменениям, ежемесячный размер стипендии дифференцирован в зависимости от результатов обучения следующим образом: студентам, имеющим академические показатели «5» (91–100 баллов на уровне высокого технического профессионального образования) выплачивается 110 манатов, студентам с академическими показателями «4» и «5» (71–100 баллов на уровне высокого технического профессионального образования) – 90 манатов, и студентам с академическими показателями «3» – «5» (51–100 баллов на уровне высокого технического профессионального образования) – 70 манатов ежемесячной стипендии.

- Какие шаги могут предпринять государство, работодатели и сами образовательные учреждения для изменения отношения к профессиональным училищам?

- Для изменения отношения к профессиональным училищам ответственность лежит на различных сторонах.

Основная роль государства — увеличить инвестиции в эту сферу, обновить материально-техническую базу образовательных учреждений и поддержать подготовку кадров в соответствии с современными стандартами. Мы уже реализуем множество проектов в этом направлении, и результаты открыто видны общественности.

Что касается работодателей, им важно более тесно сотрудничать с учреждениями профессионального образования. Создание мест для практики, разработка совместных учебных программ и поддержка трудоустройства выпускников положительно меняют отношение к профессиональным училищам.

Сами образовательные учреждения должны работать как над качеством обучения, так и над активной коммуникацией с общественностью. Повышение профессионализма преподавателей, открытие новых специальностей, представление успехов студентов обществу укрепляет престиж этой сферы.

В целом, когда государство, работодатели и образовательные учреждения действуют сообща, изменение отношения к профессиональным училищам будет более быстрым и устойчивым.

Спасибо за интервью!

Статистика в цифрах

Ко всему этому стоит добавить, что результаты приёма студентов на 2025/2026 учебный год подтверждают растущий интерес к профессиональному образованию: в учреждения были зачислены 27 021 человек, из которых 84% обучаются на основе государственного заказа, а 16% — на платной основе. Поступление проходило в 78 профессиональных школах по 152 специальностям. Интересно, что 39% абитуриентов составляют женщины, средний возраст — 21 год, минимальный — 13 лет, максимальный — 78 лет.

Особое внимание уделяется инновационным программам: по дуальному профессиональному образованию приняли 1777 человек, по уровню высокого технического профессионального образования 2590 человек. Также среди поступивших есть 65 человек с высшим образованием, 298 со средним специальным и 84 иностранных гражданина. В этом году началось преподавание 10 новых специальностей, а для поддержки учебного процесса были изданы 72 наименования учебников, включая авторские разработки и переводы с иностранных языков на азербайджанский.

Эти данные наглядно демонстрируют, что профессиональное образование в Азербайджане постепенно выходит из тени университетского культа, предлагая молодёжи реальные перспективы и востребованные навыки.

Диплом вуза не является пропуском в «элитный клуб», а лишь один из возможных инструментов. Профессиональное образование — это реальная альтернатива, которая даёт не меньше перспектив, особенно если ориентироваться на рынок и свои способности. Пора перестать стыдиться «рабочих» профессий и увидеть в них то, чем они являются на самом деле: одним из фундаментов, на котором держится страна.

Джамиля Суджадинова