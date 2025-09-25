В Азербайджанской армии совершенствуются знания и навыки психологов - ФОТО

С целью повышения профессионального уровня психологов, несущих службу в Азербайджанской армии, в Институте военного управления Национального университета обороны был проведён тренинг на тему «Процедуры психологической оценки».

Как сообщили в управлении прессы и связей с общественностью Министерства обороны, в ходе тренинга, проведенного при участии специалистов, приглашенных из Болгарии, было подробно рассказано о процедурах психологической оценки, методах определения психологического состояния новобранцев при их приёме в армию, а также о путях диагностики и изучения травм, с которыми военнослужащие могут столкнуться в период службы.

Кроме того, участникам была представлена информация о механизмах и практических методах, применяемых психологами армии Болгарии.

Тренинг, посвященный оценке психологического соответствия военнослужащих на протяжении всего периода службы, проходил в интерактивной форме. Слушатели закрепили полученные знания с помощью практических упражнений.