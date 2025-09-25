Зеленский заявил, что готов уйти в отставку после окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует управлять страной после окончания войны.

Об этом он сказал в программе «The Axios Show».

Кроме того, глава государства пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто перемирие.

Когда у Зеленского спросили, будет ли он считать свою работу завершенной после окончания войны, он ответил, что будет «готов» уйти в отставку.

«Моя цель - закончить войну, а не продолжать баллотироваться на должность», - заверил президент Украины.

По словам украинского лидера, ситуация с безопасностью и конституция страны представляют определенные вызовы, однако он верит, что выборы возможны.

Зеленский добавил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он сообщил, что в случае прекращения огня «мы можем использовать этот период времени, и я могу дать такой сигнал парламенту».

Президент подчеркнул, что понимает, что люди могут хотеть «лидера с ... новым мандатом», чтобы принять важные решения, необходимые для достижения долгосрочного мира.

В то же время Зеленский подчеркнул, что проблемы безопасности усложнят организацию выборов, однако он верит, что это возможно сделать.

Источник: УНИАН