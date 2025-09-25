Севиндж Фаталиева об азербайджано-британских отношениях: мы вступили в новую эру сотрудничества

Отношения Азербайджана и Великобритании вступили в качественно новый этап повысившись до уровня стратегического партнёрства.

Об этом заявила член Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Севиндж Фаталиева на церемонии открытия первого политического азербайджано-британского диалога в Баку.

«Великобритания всегда была одним из важнейших партнёров Азербайджана в Европе. Наше сотрудничество прошло через несколько этапов и сегодня достигает новых вершин», - подчеркнула она.

Депутат напомнила, что в первые годы независимости Азербайджана Великобритания сыграла ведущую роль, ее инвестиции обеспечили не только финансовую поддержку, но и политическое доверие.

«Эти ранние вложения стали показателем веры в потенциал Азербайджана и открытым выражением солидарности. Эта поддержка дала мощный импульс развитию нашей экономики и заложила основу долгосрочного двустороннего партнёрства», - сказала Фаталиева.

По ее словам, решение Великобритании повысить двусторонние отношения с Азербайджаном до уровня стратегического партнерства подтверждает обновлённую приверженность Лондона укреплению отношений с Баку и является признанием значимости республики для Соединенного Королевства в качестве близкого партнера на Южном Кавказе.

«Это решение имеет большое символическое и практическое значение. Оно показывает, что сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией — это не только наследие прошлого, но и партнёрство, уверенно устремлённое в будущее», - подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что Великобритания по-прежнему остаётся крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане. За годы независимости Азербайджана общий объём британских инвестиций в него превысил $30 млрд.

При этом Фаталиева привлекла внимание к тому моменту, что стратегическое партнёрство Азербайджана и Великобритании не ограничивается лишь сферой энергетики. Это партнерство включает в себя также сотрудничеством в сферах возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды, образования и развития человеческого капитала: «Наши страны вместе вносят вклад в решение глобальных вызовов, таких как изменение климата, безопасность и устойчивое развитие».

По ее словам, регулярные межпарламентские обмены, визиты на высоком уровне и консультации между внешнеполитическими ведомствами укрепляют взаимное доверие и расширяют стратегическую повестку сотрудничества.

«Мы высоко ценим опыт Великобритании в области возобновляемой энергетики, водородных технологий и «умных» экологических решений. Расширение сотрудничества в этих сферах стало новым стратегическим измерением нашего партнёрства. Вместе мы можем показать пример того, как традиционное энергетическое сотрудничество превращается в «зелёный альянс», отвечающий вызовам завтрашнего дня», - сказала депутат.

Как заявила Фаталиева, сегодня Азербайджан выступает гарантом стабильности на Южном Кавказе, в регионе, воспринимавшемся раньше как зона затяжных конфликтов и неопределённости.

«Но последние годы открыли новую страницу. Восстановление территориальной целостности Азербайджана после 44-дневной Отечественной войны 2020 года и последовавшие антитеррористические мероприятия 2023 года положили конец многолетнему источнику нестабильности. Эти события не только подтвердили суверенитет Азербайджана, но и создали реальные условия для начала мирного процесса», - констатировала парламентарий.

По словам депутата, сегодня главный приоритет Азербайджана - превратить Южный Кавказ из зоны конфликтов в зону сотрудничества: «Это важно не только для устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, но и для всей Евразии, так как создаёт безопасную среду для сотрудничества и интеграции. Иными словами, мир на Южном Кавказе напрямую связан со стабильностью в Европе, Центральной Азии и даже на Ближнем Востоке».

«Наше стратегическое партнёрство с Великобританией — яркий пример того, чего можно достичь на основе взаимного доверия и общего видения. Оно (…) показывает, что, объединяя усилия, наши страны могут внести вклад не только в безопасность Южного Кавказа, но и в стабильность и процветание всего мира», - заключила Фаталиева.