 Ильхам Алиев: Переговоры с Арменией дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Ильхам Алиев: Переговоры с Арменией дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе

First News Media21:03 - Сегодня
Ильхам Алиев: Переговоры с Арменией дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН поделился мыслями о мирных переговорах с Арменией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал, что Азербайджан выдвинул пять основополагающих принципов, основанных на международном праве, представил проект мирного договора. «Затем по нашей инициативе начался переговорный процесс по тексту проекта, который продолжался с октября 2022 года по лето 2025 года. Несмотря на различные провокации, переговоры дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе без какого-либо вмешательства извне», - подчеркнул Президент.

Поделиться:
158

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи - ВИДЕО

Политика

Ильхам Алиев: Переговоры с Арменией дали положительные результаты, поскольку ...

Политика

Обнародована повестка дня первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса

Xроника

Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем - ФОТО

Политика

Лейла Алиева встретилась с супругом президента Словении

Ильхам Алиев обратился с призывом к международной общественности: Давайте вместе построим мир, в котором справедливость не будет избирательной

Президент Азербайджана: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира

Ильхам Алиев: Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Завершился визит президента Руанды в Азербайджан

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

Президент Руанды Поль Кагаме почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Президент Руанды ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət - ФОТО

Последние новости

Лейла Алиева встретилась с супругом президента Словении

Сегодня, 22:00

Ильхам Алиев обратился с призывом к международной общественности: Давайте вместе построим мир, в котором справедливость не будет избирательной

Сегодня, 21:41

Президент Азербайджана: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира

Сегодня, 21:40

Ильхам Алиев: Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне

Сегодня, 21:39

Президент Азербайджана: Каспийское море стремительно мелеет и главная причина не в изменении климата

Сегодня, 21:38

Ильхам Алиев: Валютные резервы Азербайджана почти в 16 раз превышают наш внешний долг

Сегодня, 21:37

Президент: К 2030 году около 40 процентов производимой нами энергии будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников

Сегодня, 21:36

Ильхам Алиев: Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ

Сегодня, 21:34

Президент: Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками

Сегодня, 21:33

Президент Азербайджана: Мир не сможет выжить без ископаемого топлива ни сегодня, ни в ближайшем будущем

Сегодня, 21:32

Ильхам Алиев выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи - ВИДЕО

Сегодня, 21:10

Президент: Одной из самых больших гуманитарных проблем, с которой сталкивается Азербайджан в постконфликтный период, является опасность, создаваемая минами

Сегодня, 21:09

Президент Азербайджана: На освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек

Сегодня, 21:08

Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за поддержку мирного процесса между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 21:07

Ильхам Алиев: Окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки укрепит доверие и сотрудничество

Сегодня, 21:06

Президент: Вашингтонский саммит знаменует начало нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США

Сегодня, 21:05

Президент Азербайджана: Региональные коммуникации составляют основу нашего видения прочного мира

Сегодня, 21:04

Ильхам Алиев: Переговоры с Арменией дали положительные результаты, поскольку велись исключительно на двусторонней основе

Сегодня, 21:03

Президент: Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией

Сегодня, 21:01

Ильхам Алиев с трибуны ООН рассказывает о долгом пути Азербайджана к Победе и миру

Сегодня, 20:59
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30