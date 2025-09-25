Президент Азербайджана: Каспийское море стремительно мелеет и главная причина не в изменении климата

Еще в 2022 году на Саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы», - подчеркнул глава государства.