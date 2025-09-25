РФ и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в строительстве малых АЭС на территории Ирана

Россия и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности на территории Ирана.

Об этом сообщил «Росатом» по итогам встречи гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева и вице-президента Ирана Мохаммада Эслами.

Документ предусматривает конкретные шаги, направленные на реализацию этого стратегического проекта в Иране, говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обсудили ход реализации текущих проектов, а также перспективную повестку для сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

Источник: Интерфакс