NY Times: Своим разворотом по Украине Трамп словно умывает руки от войны

Во время заседаний Генассамблеи ООН президент Трамп заявил, что Украина способна вернуть свои территории у России.

Но его позиция остаётся неясной: на словах он выражает поддержку Киеву, а действия его администрации, включая возможное сокращение военной помощи, говорят об обратном. Несмотря на риторику Трампа, Украина по-прежнему сталкивается с огромными трудностями и в значительной мере зависит от американской поддержки в борьбе с российской агрессией.

Оригинал публикации The New York Times

Восемь месяцев спустя после начала своего второго срока Дональд Трамп сделал заявление об Украине, которое звучало почти так же, как когда-то говорил его предшественник Джозеф Байден. С нужным сочетанием мужества, изобретательности и вооружений от НАТО, уверял он во вторник, Украина вполне может заставить Россию отступить с территорий, захваченных за три с половиной года ожесточённой войны.

Но если присмотреться внимательнее, за этим разворотом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи скрывалось совсем иное: Трамп, похоже, стремится умыть руки от украинского конфликта. Попытки усадить Владимира Путина за стол переговоров провалились, а его собственные шансы стать посредником между воюющими сторонами стремительно тают.

Как и во многих других случаях, в его словах трудно уловить истинные убеждения и невозможно быть уверенным, что он завтра снова не переменит позицию. Переменчивость — одна из его главных черт. Бывшие помощники отмечают, что его взгляды на внешнюю политику чаще диктуются обидой или ощущением личного неуважения, чем продуманным стратегическим расчётом.

Даже ближайшие советники Трампа, похоже, были застигнуты врасплох его внезапным выводом о том, что после многих лет борьбы Украина теперь якобы способна вернуть пятую часть своей территории, где стоят российские войска.

В тот же день, когда Трамп сделал это заявление, государственный секретарь Марко Рубио, исполняющий также обязанности советника по нацбезопасности, повторил прежнюю формулу администрации: война на Украине «не может закончиться военным путём» и всё равно завершится «за столом переговоров».

Представители Белого дома не ответили публично на вопросы о новой линии президента. Один из высокопоставленных чиновников, однако, заявил: при Байдене у США был лишь один вариант — бесконечно финансировать Украину, никаких переговоров с Россией не велось. По словам того же источника, Трамп по-прежнему готов ввести тарифы против Москвы — но не традиционные санкции — и только в том случае, если Европа полностью прекратит закупки российской энергии.

Многие эксперты, следившие за манёврами президента в отношениях с Россией и Украиной, считают, что на самом деле ничего не изменилось.

«Это скорее изменение оценки, чем политики», — говорит Ричард Фонтейн, директор Центра новой американской безопасности и бывший помощник сенатора Джона Маккейна. — «Трамп колеблется между крайностями: раньше он считал, что Украина не способна победить, потому что у Киева нет козырей, а теперь уверен, что она может вернуть все территории, ведь Россия — всего лишь “бумажный тигр”».

«Обе эти позиции сводят к минимуму роль Америки в войне», — продолжил он. — «В его словах нет ничего нового: ни призыва к перемирию, ни к мирному соглашению, ни к новым санкциям, ни к дополнительной военной поддержке, кроме оружия, которое НАТО закупает у США».

Именно поэтому союзники Вашингтона в ООН остались равнодушны. Премьер-министр Великобритании Киир Стармер на пресс-конференции с Трампом в Лондоне неделю назад заметил: Путин реагирует только на жёсткое давление США. А предложение Трампа остаться в стороне, как признался один британский чиновник, вряд ли изменит ситуацию.

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл, бывший лидер большинства в Сенате и давний сторонник поддержки Украины, после заявления Трампа выступил с комментарием, в котором сначала приветствовал слова президента, а затем обвинил его администрацию в подрыве этой же линии.

«Президент назвал Россию агрессором, — написал он. — Его администрация должна действовать в соответствии с этим. Если в Пентагоне и дальше будут обвинять союзников по НАТО в провоцировании России, замораживать или сокращать помощь Украине, выступать против новых инвестиций в безопасность Украины и уязвимых стран НАТО — несмотря на подавляющую поддержку, выраженную республиканцами в Палате представителей на прошлой неделе, — это будет подрывать усилия самого Трампа по завершению войны».

И далее: «Главнокомандующий не должен мириться с самодеятельностью, которая ослабляет его позиции и разрушает стратегию “мира через силу”».

Хотя Макконнелл не стал конкретизировать, очевидно, что он намекал на заявления министра обороны Пита Хегсета и его помощников о сокращении военной подготовки и другой поддержки для уязвимых стран, граничащих с Россией. Эксперты подчеркивают: судить о реальной поддержке Украины нужно не по словам президента, а по фактическим расходам администрации.

Лаура Купер, занимавшая при Байдене пост высокопоставленного чиновника Пентагона по вопросам России и Украины, напомнила: в первые три года войны расходы США и Европы на безопасность Украины делились примерно пополам. Сегодня американская доля исчезла. Европа может помочь Киеву продолжать войну, но без США непонятно, как ей удастся помочь Украине выиграть мир.

По её словам, Путин всегда смотрит на поддержку США в материальном, а не в риторическом плане. «Ни одна страна, кроме Америки, так не сдерживает Россию», — отметила она.

Владимир Зеленский, со своей стороны, постарался звучать воодушевлённо и назвал риторический поворот Трампа «переломным моментом».

У него были основания для радости: многомесячные усилия восстановить отношения с Трампом после их скандальной встречи в Овальном кабинете в феврале увенчались успехом. Трамп больше не требовал от него отдавать территории ради мира — что для президента, ведущего войну, стало бы политическим самоубийством. Более того, сам Трамп, раздражённый Путиным, возможно, теперь оказывал давление на российского лидера, а не на Зеленского.

(Правда, в Кремле не впечатлились. Пресс-секретарь Дмитрий Песков пренебрежительно заявил: «Считать, что Украина может чего-то добиться силой, ошибочно». А в эфире российского радио добавил: «Россия — это вовсе не тигр. Россия ассоциируется с медведем. И уж точно не бывает бумажных медведей».)

Тем не менее, уехав из Нью-Йорка, Трамп оставил Зеленского в прежнем положении: Украине отчаянно нужны деньги, технологии, разведданные, свежие войска и поддержка в войне, которая длится уже почти столько же, сколько участие США во Второй мировой.

Выступая в ООН в среду, Зеленский отметил, что сделал несколько выводов. По его словам, конфликт с Россией усугублён «крахом международного права и слабостью международных институтов» — прозрачный намёк на саму организацию.

Он подчеркнул: безопасность обеспечивается не законами и резолюциями, а «друзьями и оружием».

«Украина лишь первая, — сказал он. — Но уже российские дроны летают над Европой, а операции России распространяются по разным странам». Речь шла о случаях в этом месяце, когда российские беспилотники залетали в Польшу, а истребители задерживались в небе над Эстонией целых 12 минут, проверяя оборону НАТО.

Зеленский всегда напоминал: если Путин добьётся успеха в Украине, он на этом не остановится.

«Остановить Россию сейчас дешевле, чем потом гадать, кто первым соберёт дрон с ядерным зарядом», — отметил он.

Автор: Дэвид Сэнгер, обозреватель The New York Times. Освещает администрацию Трампа и вопросы национальной безопасности. Более 40 лет работает в газете, автор четырёх книг о внешней политике и вызовах в сфере безопасности.