Врачи извлекли магниты и батарейку из кишечника 9-летнего ребёнка - ФОТО

В Клиническом медицинском центре (КМЦ) из кишечника 9-летнего ребёнка извлекли магниты и батарейку.

Как передает 1news.az, по информации КМЦ, 11 сентября ребёнок был доставлен в отделение скорой и неотложной медицинской помощи с жалобами на острую боль в животе, тошноту, рвоту и повышенную температуру тела.

В ходе беседы с родителем выяснилось, что ребёнок страдает расстройством аутистического спектра и склонен к проглатыванию инородных предметов. Рентгенологическое обследование показало скопление множества рентгеноконтрастных инородных тел в брюшной полости, после чего было принято решение о проведении хирургической операции.

Была проведена операция по ревизии брюшной полости, в ходе которой в петлях кишечника были обнаружены многочисленные прободения. Врачи выполнили резекцию двух участков кишечника и наложили анастомозы (сшили концы кишечника).

Состояние ребёнка было оценено как удовлетворительное, и он был выписан домой для амбулаторного лечения.