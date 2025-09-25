 Anglo Asian Mining утроила выручку от проектов в Азербайджане | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Anglo Asian Mining утроила выручку от проектов в Азербайджане

First News Media12:22 - Сегодня
Anglo Asian Mining утроила выручку от проектов в Азербайджане

Выручка британской компании Anglo Asian Mining (ААМ) от разработки золотоносных месторождений в Азербайджане за первое полугодие 2025 года составила $40,9 млн, увеличившись в 3,1 раза от показателя января-июня 2024 года.

Компания отмечает, что рост выручки связан с непрерывной работой всех перерабатывающих предприятий в течение всего периода, что обеспечило более высокие объемы производства и высокие цены на сырьевые товары.

Доналоговая прибыль компании в январе-июне 2025 года составила $7,1 млн против доналогового убытка в первом полугодии 2024 года в размере $5,5 млн.

Валовая прибыль ААМ в рассматриваемый период составила $13,8 млн против валового убытка в январе-июне 2024 года в размере $1,7 млн.

Финансовые расходы компании в первом полугодии 2025 года составили $1,7 млн, увеличившись на 41,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года из-за более высоких затрат по заимствованиям.

Чистые денежные средства ААМ, полученные от операционной деятельности, на 30 июня 2025 года составили $11,4 млн (рост в 3,6 раза), а товарные запасы составили 1 176 унций золота рыночной стоимостью приблизительно $2,1 млн.

В январе-июне 2025 года компания направила $8 млн в разработку месторождений и на развитие перерабатывающих мощностей (рост на 27%).

Чистый долг ААМ на конец июня 2025 года составил $13,1 млн (на 31 декабря 2024 г- $14,7 млн).

Промежуточные дивиденды за 2025 год компания не объявляла.

ААМ также пересмотрела прогнозы на 2025 год по добыче драгметаллов в Азербайджане, которые планирует опубликовать позднее.

Как сообщалось, в первом полугодии 2025 года Anglo Asian Mining добыла драгметаллы в объеме 16,378 тыс. унций золотого эквивалента (рост в 3,1 раза). При этом золота в отчетный период было добыто в объеме 12,115 тыс. унций (рост в 2,6 раза), серебра – 62,354 тыс. унций (рост в 4,9 раза), меди – 1,188 тыс. тонн (рост в 11,9 раза).

На мировых рынках в первом полугодии компанией продано 9,781 тыс. унций золота в слитках (рост в 1,6 раза) по средней цене $3,077 тыс. за унцию (в январе-июне 2024 года компания продавала золото в слитках в среднем по цене $2,174 тыс. за унцию).

В настоящее время ААМ владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, но занимается добычей драгметаллов пока с двух контрактных площадей - "Гедабек" и "Гоша".

Доля Азербайджана, который в контракте представляет ЗАО "AzerGold", составляет 51%, доля AAM - 49%.

Источник: Report

Поделиться:
204

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Общество

В Баку на опасных перекрёстках установили новые светофоры для безопасности ...

Общество

Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

Спорт

Гран-при Азербайджана Формулы-1 как путешествие по культуре Азербайджана - ФОТО - ...

Политика

Anglo Asian Mining утроила выручку от проектов в Азербайджане

Азербайджан и Мальдивы подписали соглашение об отмене виз - ФОТО

Глава МИД Азербайджана принял участие в мероприятии, организованном госсекретарем США - ФОТО

Председатели парламентов Азербайджана и Сербии выступили с заявлением для прессы

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Президент Руанды Поль Кагаме почтил память шехидов в Баку - ФОТО

Организован III Бакинский Форум Безопасности - ВИДЕО

Гуттериш о мирных договоренностях между Баку и Ереваном

В Азербайджан для получения высшего образования доставлены 14 палестинских студентов - ФОТО

Последние новости

Погода на пятницу: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:23

Временный президент Сирии заявил, что его страна открыла новую главу в своей истории

Сегодня, 13:15

Саркози признали виновным по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:07

Украина возобновила дипломатические отношения с Сирией

Сегодня, 13:00

Кино на неделю: Криминальная драма «Битва за битвой» с Леонардо ДиКаприо и не только - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Замглавы МАГАТЭ: в Армении стоит построить энергоблок российского дизайна

Сегодня, 12:33

В Баку на опасных перекрёстках установили новые светофоры для безопасности водителей и пешеходов - ВИДЕО

Сегодня, 12:27

Anglo Asian Mining утроила выручку от проектов в Азербайджане

Сегодня, 12:22

Посол Великобритании вызван в МИД Грузии

Сегодня, 12:15

Таможенники выявили попытку обмана: мужчина вёз iPhone и технику, раздавая её другим пассажирам

Сегодня, 12:05

Центробанк запускает новый опрос по финансовому поведению домохозяйств

Сегодня, 11:58

ИИ начнёт участвовать в составлении мировых рейтингов вузов

Сегодня, 11:52

В Баку рядом со станцией «Сахиль» будет построена еще одна станция метро

Сегодня, 11:42

На Шри-Ланке в результате падения вагона канатной дороги погибли 7 монахов

Сегодня, 11:30

В Баку начался новый этап строительства 28-ой станции метро

Сегодня, 11:25

Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

Сегодня, 11:20

Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске, назначена дата досрочных выборов

Сегодня, 11:16

AISEL понесла тяжелую утрату - ФОТО

Сегодня, 11:00

Около 2300 жителей Сумгайыта останутся без газа

Сегодня, 10:55

Эмин Агаларов с семьей в Нью-Йорке - ФОТО

Сегодня, 10:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30