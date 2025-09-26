 Трогательная история песни «Yada sal məni» от Мубариза Тагиева и её связь с судьбой шехида 44-дневной Отечественной войны - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Трогательная история песни «Yada sal məni» от Мубариза Тагиева и её связь с судьбой шехида 44-дневной Отечественной войны - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:17 - Сегодня
Народный артист Азербайджана Мубариз Тагиев рассказал в интервью 1news.az историю создания песни «Yada sal məni», которая в последнее время обрела вторую жизнь благодаря популярности в социальных сетях.

На видеохостинге YouTube под роликом «Yada sal məni» среди множества комментариев есть и комментарий вдовы шехида Второй Карабахской войны, который не остался без внимания журналиста 1news.az Айшан Салехли.

«Когда мой супруг стал шехидом, мне вернулись его вещи. Среди них был и телефон… Я немного покопалась в нём, вдруг он что-то написал для меня, ничего не нашла. Но через несколько дней в списке песен в его плейлисте обнаружила только эту композицию. Только она там была… Как будто он чувствовал, что станет шехидом, и от него у меня остались лишь эта песня и наш ребёнок», - говорится в комментарии вдовы.

Журналист 1news.az отметила, что песня «Yada sal məni» глубоко тронула сердца и для многих семей и вдов стала утешением, и поинтересовалась, что М.Тагиев думает по этому поводу.

«Да упокоит Аллах души наших шехидов, здоровья гази и их матерям. Желаю им долгой жизни. Пусть их дети увидят счастливые дни. Кто бы мог подумать, что вернутся в Джебраил, Агдам? На всех освобождённых территориях строятся новые посёлки, дома. Смотря на это, хочется жить. Люди, покинувшие свои дома, с радостью возвращаются туда, целуют землю, говоря: «Мы выросли на этой земле». Стать шехидом - это такая вершина, она недосягаема. Даже если ты захочешь, даже если выйдешь навстречу пуле, она тебя может не коснуться», - рассказывает Мубариз Тагиев.

Народный артист вспоминает, что с ансамблем «Cəngi», созданным Рафигом Бабаевым, провожал солдат из гарнизона на фронт во время Первой Карабахской войны: «Был там один парень, он держал в руках флаг и помогал нам. Мы их проводили, наступили выходные. Я спросил: «Где тот парень? Пусть придёт, поможет!» Там был молодой лейтенант, заметил, как изменилось выражение его лица. Он сказал: «Он погиб как шехид». В каком же я был состоянии, концерт кое-как довели до конца».

М.Тагиев отмечает, что тогда работал над другой песней вместе с Эльдаром Мансуровым: «Пришёл к нему домой, и там сидел поэт Пируз Диленчи. Я рассказал им про этого парня. Пируз показал мне одно из своих стихотворений, с первых строк которого я почувствовал, что это что-то, рожденное не случайно. Так и появилась песня «Yada sal məni».

Полностью видео интервью народного артиста Азербайджана Мубариза Тагиева доступно для просмотра здесь.

