В Баку открылась выставка «Мир таджикской вышивки» - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:10 - Сегодня
В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка под названием «Мир таджикской вышивки», организованная совместно с Национальным музеем Таджикистана.

На мероприятии выступили директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Маликова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон, депутат, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Таджикистан Айдын Мирзазаде, а также директор Национального музея Таджикистана Зафаршо Иброхимзода Сафа. В своих выступлениях они подчеркнули вековую дружбу и культурные связи между азербайджанским и таджикским народами, отметив, что эта выставка символизирует новый этап культурного сотрудничества между двумя странами.

В художественной программе церемонии открытия ашуг Самира и ашуг Али исполнили таджикскую народную песню «Дильбар», народная артистка Гюльянаг Мамедова исполнила таджикскую народную песню «Шоду-шод», которую сопровождал танец в исполнении Вусалы Бабаевой. Затем молодой пианист Фируз Джураев представил композицию «Скерцо» известного таджикского композитора Миратулло Атоева.

Искусство вышивки – одна из древнейших и самых изысканных форм декоративно-прикладного искусства таджикского народа, воплощающая его эстетические идеалы, мировоззрение и духовные ценности.

Богатая коллекция произведений мастеров из разных городов и регионов Таджикистана – Худжанда, Истаравшана, Куляба, Пенджикента, Рашта, Бадахшана и других – будет впервые представлена зрителям в Азербайджане.

На выставке было представлено 56 уникальных экспонатов из золотого фонда Национального музея Таджикистана: сюзане, платья чакан, попурдузи, покрывала, малое сюзане, джойнамаз, вышитые мужские поясные платки (миёнбанд), покрывало на зеркало (оинахалта), настенные тканевые вышивки, дастарханы и другие образцы традиционной вышивки. Особое место занимает коллекция сюзане – одного из главных видов таджикской вышивки, поражающего богатством красок и разнообразием орнаментов.

Таджикская вышивка отражает не только художественный вкус, но и мировоззрение народа, а каждый узор в ней имеет особое значение - от символов природы, таких как цветок граната, мак, лист ивы, до образов солнца, луны, звезды, павлиньего хвоста и мальвы. Эти вышивки украшают растительные и геометрические орнаменты, эпиграфические мотивы и каллиграфические надписи.

В рамках выставки было представлено уникальное направление таджикской вышивки – чакан, которое в 2018 году было внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Выставка «Искусство таджикской вышивки», организованная Министерством культуры Азербайджанской Республики, Азербайджанским национальным музеем ковра и Национальным музеем Таджикистана, является значимым вкладом в развитие культурного диалога между двумя странами и продолжает традицию взаимных культурных обменов — в частности, прошедшей 20 мая 2025 года в Душанбе выставки «Национальное наследие Азербайджана, живущее в жемчужинах искусства». Организаторы приглашают жителей и гостей Баку прикоснуться к богатому наследию таджикского народа, в котором каждый стежок хранит живую историю, мастерство и душу своих создателей.

Выставка «Мир таджикской вышивки» продлится до 25 октября 2025 г.

