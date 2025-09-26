Премьер-министр Пакистана поблагодарил Азербайджан с трибуны ООН

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф поблагодарил Азербайджан за дипломатическую поддержку, оказанную его стране.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН, наряду с Азербайджаном, он также выразил благодарность Китаю, Турции, Саудовской Аравии, Катару, Ирану, ОАЭ и Генеральному секретарю ООН.

«Мы одержали победу в войне и теперь ищем пути установления мира в нашем регионе», – заявил премьер-министр Пакистана.