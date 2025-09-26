Подростка осудили на 100 лет за убийство всей семьи из-за игры PUBG

Суд в Пакистане приговорил 17-летнего Зайна Али к 100 годам тюремного заключения за убийство своей матери, брата и двух сестер.

Это преступление произошло в результате нервного срыва у подростка, связанного с его одержимостью онлайн-игрой PUBG. Об этом сообщает издание The Independent.

Приговор был вынесен судом Лахора 24 сентября. Судья Рияз Ахмед назначил Али четыре пожизненных срока — по 25 лет за каждое убийство, вместо смертной казни, учитывая его юный возраст на момент преступления.

«Осужденный жестоко убил всю свою семью под воздействием онлайн-игры,» — отметил судья. «Из-за его возраста ему назначены четыре пожизненных срока вместо смертной казни.»

Зайну Али было всего 14 лет, когда произошла трагедия. Он жил со своей семьей в многолюдном районе Кахна в Лахоре и был известен как «преданный игрок PUBG». Подросток проводил большую часть времени запертым в своей комнате и неоднократно получал выговоры от матери из-за увлечения игрой.

PUBG — это многопользовательская онлайн-игра в формате королевской битвы, в которой 100 игроков соревнуются за звание последнего выжившего.

Полиция сообщила, что агрессия Али обычно возрастала, когда он не мог выполнить игровые задания.

В день убийств он потерял контроль после того, как не смог выполнить цель в игре и получил выговор от матери.

Схватив пистолет матери, Али вошел в комнату, где она спала с младшими сестрами, и открыл огонь. Его мать (45 лет), старший брат Таймур (20 лет) и сестры Махнур (15 лет) и Джаннат (10 лет) были убиты на месте.

В своем решении судья подчеркнул, что преступление Али было вызвано зависимостью от игры.

Источник: Gazeta.ru