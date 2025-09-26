 Подростка осудили на 100 лет за убийство всей семьи из-за игры PUBG | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Подростка осудили на 100 лет за убийство всей семьи из-за игры PUBG

First News Media10:00 - Сегодня
Подростка осудили на 100 лет за убийство всей семьи из-за игры PUBG

Суд в Пакистане приговорил 17-летнего Зайна Али к 100 годам тюремного заключения за убийство своей матери, брата и двух сестер.

Это преступление произошло в результате нервного срыва у подростка, связанного с его одержимостью онлайн-игрой PUBG. Об этом сообщает издание The Independent.

Приговор был вынесен судом Лахора 24 сентября. Судья Рияз Ахмед назначил Али четыре пожизненных срока — по 25 лет за каждое убийство, вместо смертной казни, учитывая его юный возраст на момент преступления.

«Осужденный жестоко убил всю свою семью под воздействием онлайн-игры,» — отметил судья. «Из-за его возраста ему назначены четыре пожизненных срока вместо смертной казни.»

Зайну Али было всего 14 лет, когда произошла трагедия. Он жил со своей семьей в многолюдном районе Кахна в Лахоре и был известен как «преданный игрок PUBG». Подросток проводил большую часть времени запертым в своей комнате и неоднократно получал выговоры от матери из-за увлечения игрой.

PUBG — это многопользовательская онлайн-игра в формате королевской битвы, в которой 100 игроков соревнуются за звание последнего выжившего.

Полиция сообщила, что агрессия Али обычно возрастала, когда он не мог выполнить игровые задания.

В день убийств он потерял контроль после того, как не смог выполнить цель в игре и получил выговор от матери.

Схватив пистолет матери, Али вошел в комнату, где она спала с младшими сестрами, и открыл огонь. Его мать (45 лет), старший брат Таймур (20 лет) и сестры Махнур (15 лет) и Джаннат (10 лет) были убиты на месте.

В своем решении судья подчеркнул, что преступление Али было вызвано зависимостью от игры.

Источник: Gazeta.ru

Поделиться:
304

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости

Спорт

Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра ...

Общество

Завершён первый этап оценки безопасности критической информационной ...

Политика

Александр Вучич: Ильхам Алиев - настоящий друг

В мире

В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО

В Армении хотят учредить День памяти павших во всех войнах и отмечать его 27 января

Туристка из России погибла, попав под катер в море в Анталье

В Турции трагически погибла известная певица

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Макрон подтвердил, что Франция признает Палестину 22 сентября

В ООН объяснили причину остановки эскалатора с Дональдом Трампом - ВИДЕО

Тайфун «Рагаса» направляется в южный Китай после удара по Филиппинам

В Украине планируют создать космические войска

Последние новости

Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра региона

Сегодня, 12:50

Председатели комитетов Сената Национального конгресса Чили посетили могилу общенационального лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:43

Определены победители третьего розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО

Сегодня, 12:30

Эмин Амруллаев: «Нужно, чтобы люди приходили на матчи не ради побед, а ради баскетбола»

Сегодня, 12:20

В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

В Армении хотят учредить День памяти павших во всех войнах и отмечать его 27 января

Сегодня, 12:05

Волейболистка сборной Азербайджана покинула чемпионов Румынии

Сегодня, 12:00

За день из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотиков

Сегодня, 11:55

Начинается период бонусов по зарплатным и пенсионным картам

Сегодня, 11:50

Туристка из России погибла, попав под катер в море в Анталье

Сегодня, 11:45

В Азербайджане женщина родила в машине возле больницы - ВИДЕО

Сегодня, 11:33

Хэмилтон пропускает тесты ради тяжелобольного пса Роско - ФОТО

Сегодня, 11:26

В Баку прошел семинар «Женщины в кибербезопасности: карьера и образование» - ФОТО

Сегодня, 11:22

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 11:17

Завершён первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктуры - что обсудила Комиссия

Сегодня, 11:10

Определены знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия III Игр стран СНГ

Сегодня, 11:05

В Турции трагически погибла известная певица

Сегодня, 11:00

Делегации Беларуси и Казахстана прибыли в Баку на III Игры стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 10:55

Трамп: США 1 октября введут пошлины в размере 100% на импорт фармацевтики

Сегодня, 10:50

Из-за высокого пассажирского спроса АЖД назначает дополнительные рейсы по этим направлениям - ФОТО

Сегодня, 10:45
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30