Волейболистка сборной Азербайджана покинула чемпионов Румынии

Волейболистка сборной Азербайджана Алена Харченко второй год подряд будет выступать в румынской лиге.

Блокирующая, выигравшая в прошлом сезоне чемпионат Румынии и Кубок страны в составе «Альбы», покинула команду. Она подписала контракт с клубом «Бучурешти», который занял девятое место в первенстве.

Ранее Харченко выступала в чемпионатах Турции, Венгрии и Франции. Для нее «Бучурешти» станет девятым клубом в профессиональной карьере.

Отметим, что ранее «Альбу» покинула и другая волейболистка нашей сборной Елизавета Рубан, продолжающая карьеру в «Ленинградке».

Ниджат