Волейболистка сборной Азербайджана покинула чемпионов Румынии
Волейболистка сборной Азербайджана Алена Харченко второй год подряд будет выступать в румынской лиге.
Блокирующая, выигравшая в прошлом сезоне чемпионат Румынии и Кубок страны в составе «Альбы», покинула команду. Она подписала контракт с клубом «Бучурешти», который занял девятое место в первенстве.
Ранее Харченко выступала в чемпионатах Турции, Венгрии и Франции. Для нее «Бучурешти» станет девятым клубом в профессиональной карьере.
Отметим, что ранее «Альбу» покинула и другая волейболистка нашей сборной Елизавета Рубан, продолжающая карьеру в «Ленинградке».
Ниджат
200