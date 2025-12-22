Шахматисты закроют год в Дохе

Шахматный год завершается в Дохе.

26 декабря в Катаре будет дан старт чемпионату мира по рапиду и блицу, который по традиции проводится в конце года. В нем примут участие и азербайджанские шахматисты - Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Магомед Мурадлы и Айдын Сулейманлы, Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Зейнаб и Тюркан Мамедъяровы.

Общий призовой фонд составил миллион долларов США.

Согласно расписанию, 26-28 декабря участники определят сильнейших в рапиде, а 29-30 декабря состоятся партии в блиц.