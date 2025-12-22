 Рекорды «Формулы-1» в уходящем сезоне | 1news.az | Новости
First News Media10:00 - Сегодня
«Формула-1», один из этапов которой проходит через Баку, подвела итоги сезона.

Они свидетельствуют о том, что чемпионат мира установил несколько новых рекордов. Королевские гонки имеют глобальную аудиторию в 827 миллионов зрителей и являются самой популярной спортивной лигой в мире.

Посещаемость этапов «Формулы-1» продолжает идти по возрастающей. Общая посещаемость за сезон равна 6,7 миллионам человек – это самый высокий суммарный показатель за всю историю. В 2024 было 6,5 млн, в 2023-м 6 млн, в 2022-м 5,7 млн. Из 24 проведенных Гран-При на 19-ти был аншлаг. Четыре гоночных уик-энда собрали более 400 тысяч человек, включая Австралию (465 000) и Великобританию (500 000). Еще на 10 гоночных уик-эндах было более 300 тысяч человек, включая Монцу (369 000), Канаду (352 000) и Бельгию (389 000).

Телевизионная аудитория сезона 2025 года продолжает расти и достигла рекордных показателей.

Гран-При Бельгии собрал самую большую аудиторию у экранов – более 80 миллионов человек, что подчеркивает популярность этапов с субботним спринтом. А борьба Оскара Пиастри за титул способствовала увеличению зрительской аудитории сезона в Австралии на 55%.

В 2025-м было подписано несколько долгосрочных контрактов. У большинства трасс контракт рассчитан на 2030-е годы, а Майами и Австрия продлены на 2040-е годы. Соглашение о проведении Гран-При Азербайджана пролонгировано до 2030 года. В следующем чемпионате этапы с субботним спринтом пройдут на шести трассах: в Шанхае, Майами, Монреале, Сильверстоуне, Зандфорте и Сингапуре.

Уже опубликован заявочный лист «Формулы-1» на сезон 2026 года с официальными названиями команд и номерами гонщиков. В следующем году в чемпионате будет только один дебютант – Арвид Линдблад, и появится одиннадцатая команда «Кадиллак». В ее составе выступят Серхио Перес и Валттери Боттас, которые возвращаются в чемпионат после годичного перерыва. Кстати, оба побеждали на бакинской трассе, причем, мексиканец дважды. Подтверждено, что обладатель чемпионского титула Ландо Норрис будет выступать под чемпионским номером 1. А Макс Ферстаппен сменил свой прошлый номер 33 на номер 3.

Грядущий сезон вновь будет состоять из 24-ъ этапов. Первым в календаре значится Гран-При Мельбурна (6-8 марта), а заключительная гонка состоится 4-6 декабря в Абу-Даби. Что касается Гран-При Азербайджана, то он пройдет 24-26 сентября.

Ниджат Асланов

