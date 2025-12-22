Завершается деятельность резидента-координатора ООН в Азербайджане

22 декабря министр иностранных дел Джейхун Байрамов в связи с завершением дипломатической деятельности в нашей стране встретился с резидентом-координатором Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил развитие существующих отношений между Азербайджаном и ООН. Он поблагодарил резидента-координатора за усилия, проявленные в этом направлении, и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня текущего сотрудничества между Азербайджаном и ООН, в том числе состояние реализации Целей устойчивого развития. Была выражена удовлетворенность сотрудничеством нашей страны с ООН и ее специализированными учреждениями.

Было напомнено, что в 2026 году наша страна примет 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13) - основной платформы ООН по вопросам градостроительства. Подчеркивалось, что проведение этих мероприятий демонстрирует ведущую роль Азербайджана в многосторонней дипломатии.

Отмечалось, что реализация Рамочного документа о сотрудничестве Азербайджан-ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы успешно завершена, а новый документ на 2026-2030 годы, подписанный в октябре текущего года, положит начало новому этапу партнерства Азербайджан-ООН.

Дж. Байрамов рассказал о широкомасштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на наших территориях после восстановления территориальной целостности Азербайджана, а также о важных шагах, предпринимаемых в направлении создания среды стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе. Министр отметил, что Совместная декларация, подписанная 8 августа текущего года в Вашингтоне, а также другие достигнутые исторические договоренности являются важным этапом в продвижении мирного процесса в регионе.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.