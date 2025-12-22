Али Асадов: В Турции активно работают 3 тысячи азербайджанских компаний

Торгово-экономическая сфера составляет основу наших двусторонних связей. Турция является одним из основных партнеров Азербайджана как в импорте, так и экспорте, а также двустороннем товарообороте.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на 12-м заседании совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Он отметил, что Азербайджан в Турции, а Турция в Азербайджане являются одними из крупнейших инвесторов. На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в экономику Турции свыше 20 млрд долларов США, а Турция - в экономику Азербайджана 18 млрд.

Обратив внимание на то, что в Турции активно работают 3 тыс. азербайджанских компаний, А. Асадов добавил: «В Азербайджане действуют более 4600 коммерческих структур с турецкими инвестициями. Мы создали все необходимые условия для деятельности турецких компаний. В проектах, реализуемых на освобожденных территориях Азербайджана, братские турецкие компании работают вместе с нами. Около двадцати турецких компаний реализуют на этих территориях около 50 проектов, общая стоимость которых составляет примерно 5 млрд долларов. Эти проекты охватывают строительство автомобильных и железных дорог, энергетику, сельское хозяйство, водное хозяйство и мелиорацию, проектирование и другие сферы».