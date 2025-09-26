Александр Вучич: Ильхам Алиев - настоящий друг

Азербайджан и Президент Ильхам Алиев - наш стратегический партнёр и даже настоящий друг, а в современном мире такое не о каждом скажешь.

Эти слова сказал Президент Сербии Александр Вучич в интервью АЗЕРТАДЖ. Он отметил, что Ильхам Алиев не просто известен в Сербии, но и любим сербским народом.

«В то же время мы расширили наше сотрудничество на разных уровнях. Накануне спикер нашего парламента был в Баку, в вашей стране, и мы сотрудничаем в различных областях и по разным вопросам – от сельского хозяйства до военно-технического сотрудничества. Мы будем делать это и в дальнейшем, будем повышать и совершенствовать уровень сотрудничества. Передаю наилучшие пожелания нашим азербайджанским друзьям и моему брату, президенту Ильхаму Алиеву», – добавил президент Сербии.