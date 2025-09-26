Допуск Израиля к «Евровидению-2026» решат голосованием

Европейский вещательный союз (EBU) объявил о проведении внеочередного онлайн-голосования, которое определит участие Израиля в конкурсе песни «Евровидение-2026».

Решение о созыве голосования принято на фоне угрозы бойкота со стороны ряда национальных вещателей.

Как сообщила президент EBU Дельфина Эрнотте Кунчи в письме участникам организации, существует «беспрецедентное разнообразие мнений» относительно допуска израильской телекомпании Kan к конкурсу, и для разрешения вопроса необходима «более широкая демократическая основа».

Голосование состоится в начале ноября на внеочередном заседании Генеральной ассамблеи EBU.

Поводом к такому шагу стали заявления вещательных компаний Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении, которые пригрозили отказаться от участия в конкурсе, если Израиль останется среди участников.

Израиль дебютировал на «Евровидении» в 1973 году и четыре раза побеждал в конкурсе.

Несмотря на продолжающиеся политические споры и протесты, страна принимала участие в последних двух выпусках - в 2024 году в шведском Мальмё и в 2025 году в швейцарском Базеле. Оба мероприятия сопровождались пропалестинскими акциями у концертных площадок.

Ранее Европейский вещательный союз уже применял санкции: в 2022 году от участия в конкурсе была отстранена Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину. Юбилейное, 70-е «Евровидение» планируется провести в мае 2026 года в столице Австрии — Вене. Принимающий конкурс австрийский вещатель ORF выразил уверенность, что шоу состоится даже в случае возможных бойкотов и сокращения числа участников.

Источник: TheGuardin