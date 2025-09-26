 В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО

First News Media12:12 - Сегодня
В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО

В городе Чэнду (провинция Сычуань, Китай) произошёл необычный инцидент: мужчина на электроскутере врезался во временный дорожный светофор и застрял в его конструкции головой

По данным местных СМИ, пострадавший не смог самостоятельно выбраться из металлической конструкции. На место происшествия прибыли пожарные, которым пришлось распилить корпус светофора, чтобы освободить мужчину. На спасение ушло около 40 минут.

После освобождения пострадавшего доставили в местную больницу. Медики сообщили, что угрозы для жизни нет, и вскоре мужчина полностью восстановился.

Источник: Xinhua

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
198

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу с Днем независимости

Спорт

Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра ...

Общество

Завершён первый этап оценки безопасности критической информационной ...

Политика

Александр Вучич: Ильхам Алиев - настоящий друг

В мире

Музыканты массово покидают Spotify: бунт против продвижения треков ИИ

В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО

В Армении хотят учредить День памяти павших во всех войнах и отмечать его 27 января

Туристка из России погибла, попав под катер в море в Анталье

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения - ОБНОВЛЕНО

Названа дата признания Палестины премьером Британии

СМИ: Десять стран объявят о признании Палестины на полях Генассамблеи ООН

ЦАХАЛ начал ввод сухопутных войск в сектор Газа

Последние новости

Музыканты массово покидают Spotify: бунт против продвижения треков ИИ

Сегодня, 12:55

Фарид Гаибов: III Игры стран СНГ укрепят имидж Азербайджана как спортивного центра региона

Сегодня, 12:50

Председатели комитетов Сената Национального конгресса Чили посетили могилу общенационального лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:43

Определены победители третьего розыгрыша лотереи от бренда чая TESS «Выбирайте подарки по вкусу!» - ФОТО

Сегодня, 12:30

Эмин Амруллаев: «Нужно, чтобы люди приходили на матчи не ради побед, а ради баскетбола»

Сегодня, 12:20

В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО

Сегодня, 12:12

В Армении хотят учредить День памяти павших во всех войнах и отмечать его 27 января

Сегодня, 12:05

Волейболистка сборной Азербайджана покинула чемпионов Румынии

Сегодня, 12:00

За день из незаконного оборота изъято более 14 кг наркотиков

Сегодня, 11:55

Начинается период бонусов по зарплатным и пенсионным картам

Сегодня, 11:50

Туристка из России погибла, попав под катер в море в Анталье

Сегодня, 11:45

В Азербайджане женщина родила в машине возле больницы - ВИДЕО

Сегодня, 11:33

Хэмилтон пропускает тесты ради тяжелобольного пса Роско - ФОТО

Сегодня, 11:26

В Баку прошел семинар «Женщины в кибербезопасности: карьера и образование» - ФОТО

Сегодня, 11:22

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 11:17

Завершён первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктуры - что обсудила Комиссия

Сегодня, 11:10

Определены знаменосцы Азербайджана на церемонии открытия III Игр стран СНГ

Сегодня, 11:05

В Турции трагически погибла известная певица

Сегодня, 11:00

Делегации Беларуси и Казахстана прибыли в Баку на III Игры стран СНГ - ФОТО

Сегодня, 10:55

Трамп: США 1 октября введут пошлины в размере 100% на импорт фармацевтики

Сегодня, 10:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30