В Китае мужчина на электроскутере застрял головой в светофоре - ВИДЕО

В городе Чэнду (провинция Сычуань, Китай) произошёл необычный инцидент: мужчина на электроскутере врезался во временный дорожный светофор и застрял в его конструкции головой

По данным местных СМИ, пострадавший не смог самостоятельно выбраться из металлической конструкции. На место происшествия прибыли пожарные, которым пришлось распилить корпус светофора, чтобы освободить мужчину. На спасение ушло около 40 минут.

После освобождения пострадавшего доставили в местную больницу. Медики сообщили, что угрозы для жизни нет, и вскоре мужчина полностью восстановился.

Источник: Xinhua

Джамиля Суджадинова