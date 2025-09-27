Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 сентября.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические дожди, которые утром постепенно прекратятся. Днем в основном будет без осадков.

Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 14-16°, днем – 18-20° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — 65-75%.