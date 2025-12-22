Али Асадов: SOCAR приобретет в Турции электростанцию за $225 млн

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует за $225 млн приобрести электростанцию "Gama Enerji İç Anadolu" (870 МВт), расположенную в Турции.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время выступления на 12-м заседании Азербайджано-Турецкой совместной межправительственной комиссии.

Он сообщил, что Соглашение о купле-продаже данного объекта будет подписано 23 декабря на 2-м Азербайджано-Турецком Инвестиционном Форуме.

Асадов отметил, что SOCAR станет владельцем 100% доли в упомянутой электростанции.

Источник: Report