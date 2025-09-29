Азербайджанcкие пловцы завоевали три медали на III Играх СНГ - ФОТО
В Гянджинском Дворце спорта продолжаются соревнования по плаванию в рамках III Игр стран СНГ.
Как передает 1news.az, сегодня в заплыве баттерфляем на дистанции 200 метров азербайджанский пловец Огтай Гусейнов завоевал серебряную медаль.
Первым финишировал россиянин Максим Старовойтов, третьим – узбекистанец Жавлонбек Ганиев.
Кроме того, на дистанции 200 метров методом баттерфляем среди женщин азербайджанские пловцы Мехри Абдурахманлы завоевали серебро, а Анастасия Гнуссина – бронзу. Золотую медаль завоевала россиянка Анастасия Чернышова.
