Азербайджанcкие пловцы завоевали три медали на III Играх СНГ - ФОТО

В Гянджинском Дворце спорта продолжаются соревнования по плаванию в рамках III Игр стран СНГ.

Как передает 1news.az, сегодня в заплыве баттерфляем на дистанции 200 метров азербайджанский пловец Огтай Гусейнов завоевал серебряную медаль.

Первым финишировал россиянин Максим Старовойтов, третьим – узбекистанец Жавлонбек Ганиев.

Кроме того, на дистанции 200 метров методом баттерфляем среди женщин азербайджанские пловцы Мехри Абдурахманлы завоевали серебро, а Анастасия Гнуссина – бронзу. Золотую медаль завоевала россиянка Анастасия Чернышова.