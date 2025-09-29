В Иреване акция родителей пропавших солдат переросла в стычку с военной полицией
У здания Министерства обороны Армении в Иреване произошла стычка между протестующими родителями военнослужащих, пропавших без вести во время 44-дневной войны, и сотрудниками военной полиции.
С утра родственники проводят акцию протеста, требуя от Минобороны разъяснений о судьбе своих детей.
Они заявляют, что почти пять лет не получают внятной информации о ходе поисков и расследований.
После часового ожидания родители направились к закрытым воротам здания, потребовав встречи с представителями Минобороны. К месту были подтянуты силы военной полиции, что привело к столкновению.
В настоящее время стороны продолжают переговоры.
Источник: Sputnik Армения
