В Иреване акция родителей пропавших солдат переросла в стычку с военной полицией

У здания Министерства обороны Армении в Иреване произошла стычка между протестующими родителями военнослужащих, пропавших без вести во время 44-дневной войны, и сотрудниками военной полиции.

С утра родственники проводят акцию протеста, требуя от Минобороны разъяснений о судьбе своих детей.

Они заявляют, что почти пять лет не получают внятной информации о ходе поисков и расследований.

После часового ожидания родители направились к закрытым воротам здания, потребовав встречи с представителями Минобороны. К месту были подтянуты силы военной полиции, что привело к столкновению.

В настоящее время стороны продолжают переговоры.

Источник: Sputnik Армения