В суде оглашены документы, связанные с ущербом, нанесенным ВС Армении населению и гражданским объектам в период Апрельских боев

First News Media15:12 - Сегодня
Судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана, продолжился 29 сентября в Бакинском военном суде оглашением документов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, один из оглашенных документов связан с эпизодами нанесения телесных повреждений мирным жителям, покушения на их жизнь, нанесения ущерба их имуществу и т.д., имевшими место в ходе Апрельских боев 2016 года. В одном из исследованных по этим эпизодам документов отмечается, что с 2 по 28 апреля 2016 года вооруженные силы Армении совершили многочисленные преступные деяния на территориях незащищенных населенных пунктов Агдамского, Тертерского, Геранбойского, Физулинского и Агджабединского районов Азербайджана, а также образовательных и медицинских учреждений, а также в отношении мирного населения и отдельных гражданских лиц, не участвовавших в боях, вели интенсивный обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия, минометов и гранатометов, артиллерийских установок, совершили атаки без военной необходимости. В ходе исследования документов были также продемонстрированы фотокадры с мест событий.

Затем были изучены документы по факту обстрела села Аскипара Тертерского района артиллерийскими снарядами калибра 122 миллиметра, содержащими «белый фосфор», убийства Гурбанова Чингиза Салман оглу (ему присвоено звание «Национальный герой Азербайджана» посмертно - ред.), Акберли Гусейна Закир оглу, а также по фактам преступлений, совершенных в экономической и других сферах на находившихся под оккупацией территориях.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

