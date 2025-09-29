Азербайджанец не оставил шансов сопернику в финале самбо и завоевал золотую медаль - ВИДЕО

29 сентября в Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе стартовали III Игры СНГ по самбо.

Как передает 1news.az, азербайджанский спортсмен Абдульлатиф Мусаев одержал убедительную победу в финале и завоевал золотую медаль.

В решающей схватке за первое место в весовой категории 53 кг Мусаев встретился со спортсменом из Узбекистана Гамзатом Маскетбаевым.

Азербайджанский спортсмен продемонстрировал уверенное превосходство над соперником и стал обладателем высшей награды турнира.