Азербайджанец не оставил шансов сопернику в финале самбо и завоевал золотую медаль - ВИДЕО
29 сентября в Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе стартовали III Игры СНГ по самбо.
Как передает 1news.az, азербайджанский спортсмен Абдульлатиф Мусаев одержал убедительную победу в финале и завоевал золотую медаль.
В решающей схватке за первое место в весовой категории 53 кг Мусаев встретился со спортсменом из Узбекистана Гамзатом Маскетбаевым.
Азербайджанский спортсмен продемонстрировал уверенное превосходство над соперником и стал обладателем высшей награды турнира.
