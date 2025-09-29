Золотой медалист III Игр стран СНГ по самбо рассказал о планах на будущее

Азербайджанский спортсмен Абдульлатиф Мусаев одержал убедительную победу в финале соревнований по самбо, которые проходили в рамках III Игр стран СНГ в Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе.

Как передает 1news.az, после своей блестящей победы Мусаев поделился эмоциями: «Я очень усердно готовился к этому соревнованию. Огромное спасибо моим тренерам и всем, кто помогал мне в подготовке. Я очень благодарен каждому из них».

Спортсмен также рассказал о своих планах на будущее: «Надеюсь, что в будущих соревнованиях я смогу достичь таких же высоких результатов. Моя следующая цель - победить на чемпионате Европы».

