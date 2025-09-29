Белый дом рассказал о встрече Трампа и Нетаньяху

Белый дом раскрыл детали встречи американского лидера Дональда Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне.

Об этом говорится в сообщении Белого дома в соцсети Х.

В заявлении подтверждается, что Нетаньяху принес извинения Катару за ракетный удар по Дохе в телефонном разговоре с премьер-министром Катара Мохаммедом Абделем Рахманом Аль-Тани при участии Трампа.

Нетаньяху далее выразил сожаление в связи с тем, что, нацелившись на руководство ХАМАС, Израиль нарушил суверенитет Катара, и подтвердил, что его страна не будет совершать подобные нападения в будущем.

Также отмечается, что премьер Катара приветствовал эти заверения, подчеркнув готовность Дохи продолжать вносить значимый вклад в региональную безопасность и стабильность.

Трамп в свою очередь выразил желание наладить израильско-катарские отношения после многих лет взаимных обид и недопонимания.

"Нетаньяху и Аль-Тани приняли предложение Трампа о создании трехстороннего механизма для улучшения координации, коммуникации, разрешения взаимных претензий и укрепления коллективных усилий по предотвращению угроз", - отмечается в сообщении Белого дома.

Стороны также обсудили план США по прекращению войны в Газе и повышению уровня безопасности на Ближнем Востоке.