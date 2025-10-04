Ничто не забыто. Проходит пять лет с первого ракетного обстрела Гянджи

4 октября 2020 года – этот день, когда во время Отечественной войны был впервые нанесен ракетный удар по Гяндже – навсегда останется в памяти азербайджанского народа как один из символов военных преступлений Армении.

Мишенью для армянских подразделений стало мирное население второго по величине азербайджанского города, расположенного в значительном отдалении от фронта.

Ракетные удары были нанесены примерно в 10 часов утра, в результате погиб мирный житель - Алиев Тунар Гошгар оглу, получили ранения 32 гражданских лица.

В результате армянского терроризма были повреждены жилые здания, древние исторические строения и гражданская инфраструктура.

Как подчеркивалось в заявлении генерального прокурора Азербайджана, по факту было собрано достаточно доказательств того, что так называемый «президент Нагорно-Карабахской республики» Араик Арутюнян, открыто нарушив требования Женевской конвенции, совершил действия, направленные на умышленное убийство мирных жителей, запугивание людей. Поэтому в отношении Араика Арутюняна было возбуждено уголовное дело по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны), 116.0.1, 116.0.6, 116.0.7, 116.0.8-1 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта), 117.2 (преступное командование во время вооруженного конфликта), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.12 (умышленное убийство), 186.3 (умышленное уничтожение имущества), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм), 218.3 (создание преступного сообщества (организации), 279.3 (создание вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. Проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В целом, в период 44-дневной войны в результате обстрелов Гянджи ракетами и тяжелой артиллерией 4, 5, 8, 11 и 17 октября погибли 26 мирных жителей, 175 человек получили ранения.

27 сентября – в День памяти Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского мемориального комплекса.

Этот комплекс, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в январе 2022 года, призван увековечить светлую память о невинных людях, ставших жертвами ракетных обстрелов со стороны Армении во время Второй Карабахской войны, и донести до грядущих поколений горькие реалии войны. Этот мемориал – не только памятник, но и призыв к международному сообществу. Ракетные удары, нанесенные Арменией по мирному населению, явились не только нарушением Женевских конвенций, но и подрывом самых фундаментальных нравственных ценностей человечества. Азербайджан же во время войны придерживался требований международного права, поражая только легитимные военные цели, мстил на поле боя.

Гянджинский мемориальный комплекс – место, которое станет живой памятью нашей истории для грядущих поколений - построен на территории, куда был нанесен один из этих ударов, на месте жилых домов и охватывает площадь в 4 гектара.