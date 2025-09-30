Не превращайте праздник в трагедию: дорожная полиция предупредила водителей свадебного кортежа

К сожалению, несмотря на неоднократные сообщения о трагедиях, вызванных грубыми нарушениями правил дорожного движения во время движения в составе свадебных кортежей, и загубленных молодых судьбах, мы все еще сталкиваемся с происшествиями подобного рода.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП), структура еще раз предупреждает, что водители, присоединяющиеся к свадебным кортежам с намерением разделить радость молодоженов, не должны забывать, что они не имеют никаких преимуществ по отношению к другим участникам движения.

Наоборот, они должны учитывать, что ситуация на дороге становится более сложной при последовательном движении нескольких транспортных средств, и не допускать неприятных последствий из-за безответственного поведения.

"Необходимо учитывать, что минимизация количества сопровождающих транспортных средств, движение участников по одной полосе, соблюдение дистанции, выбор оптимальной скорости, категорический отказ от передачи управления автомобиля нетрезвым и не имеющим прав лицам - главные условия для безопасного начала и завершения мероприятия.

В то же время, организаторы торжеств должны напоминать гостям о безопасном управлении транспортом, а каждый водитель должен избегать поведения, которое ставит под угрозу как его собственную жизнь, так и жизни других участников движения", - говорится в обращении ГУГДП.