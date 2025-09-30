Теракт в Пакистане: погибли не менее 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, 32 получили ранения в результате взрыва в городе Кветта юго-западной провинции Белуджистан в Пакистане, сообщила газета Dawn со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, в связи с происшествием медицинские учреждения Кветты приведены в состояние повышенной готовности.

Телеканал Geo TV со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что взрыв совершил террорист-смертник из группировки «Фитна аль-Кхаваридж» (ранее была известна как «Техрик-и-Талибан Пакистан», или «Движение талибов Пакистана»).

На граничащие с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан в 2024 году приходилось 90% террористических вылазок в Пакистане. В обоих регионах различные вооруженные группировки совершают нападения на пакистанские силы безопасности и мирных жителей под предлогом защиты прав этнических меньшинств - пуштунов и белуджей.