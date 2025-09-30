В рамках Азербайджано-узбекского медиафорума прошли обсуждения по этической ответственности - ФОТО

В рамках II Азербайджано-узбекского медиафорума прошла панельная дискуссия на тему "Этическая ответственность в цифровой информационной среде".

Как передает Report, в ходе дискуссии участники обсудили вопросы профессиональной этики, ответственности журналистов и медиакомпаний в условиях цифровизации информационного пространства, а также способы противодействия дезинформации и методы повышения доверия аудитории.

Заместитель председателя правления АЗЕРТАДЖ Севиндж Абдуллаева подчеркнула, что манипуляция данными, вырывание цитат из контекста и эмоциональные заголовки снижают качество контента и подрывают доверие к медиа:

"Этическая ответственность журналистов - доносить правду, даже в жанрах, не требующих личного мнения. Особенно важно активизировать контакты между журналистами и медиаструктурами Азербайджана и Узбекистана, чтобы повысить осведомленность о процессах в наших странах и преподносить события в правильном свете".

Председатель Попечительского совета Фонда массмедиа Акрамжон Фозилов отметил, что цифровая среда стала неотъемлемой частью современной жизни, охватывая коммуникации, работу, образование и развлечения. Он отметил рост угроз в интернете, включая дезинформацию, кибербуллинг, троллинг и использование deepfake-технологий, которые с 2023 по 2025 год увеличились в 16 раз и достигли 8 миллионов случаев по всему миру. Эти угрозы затрагивают не только обычных пользователей, но и бизнес и государственные институты, создавая риски для доверия общества и безопасности публичного диалога.

Главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова отметила важность этической ответственности в Азербайджане и Узбекистане. Она подчеркнула, что цифровая среда открывает новые горизонты, но также создает трудности в правдивом освещении событий. По мнению главреда, сотрудничество между журналистами двух стран позволяет создавать региональные образовательные программы по медиаграмотности, обмениваться опытом по защите персональных данных и запускать совместные инициативы по противодействию дезинформации и манипуляциям.

Заместитель директора Творческого объединения O‘zbekiston 24 и главный продюсер телеканала и радиостанции O‘zbekiston 24 Хайдар Хасанов отметил, что в условиях бесконечного потока данных именно доверие аудитории становится самой важной "валютой" для СМИ, а быстрые и громкие заголовки не всегда обеспечивают достоверность.

Хасанов поделился статистическими данными по Узбекистану: в январе 2025 года количество активных социальных профилей достигло примерно 11,7 миллиона, что составляет почти треть населения страны. Самой популярной социальной сетью среди пользователей является Instagram, на которую приходится 59% аудитории. За ней следуют Facebook (12%), YouTube (8%) и Twitter (6%).