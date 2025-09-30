 Египет и Катар передали делегации ХАМАС план США по прекращению огня в Газе | 1news.az | Новости
В мире

Египет и Катар передали делегации ХАМАС план США по прекращению огня в Газе

First News Media15:10 - Сегодня
Египет и Катар, выступающие посредниками между Израилем и ХАМАС, передали палестинской делегации план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Об этом рассказал катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатический источник.

В ответ движение сообщило, что «положительно и объективно рассматривает предложение».

Ранее в понедельник Дональд Трамп изложил ключевые положения плана во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне.

Ряд мировых лидеров и глав МИД сообщили, что поддерживают мирный план Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа и готовы сотрудничать для прекращения военных действий.

План предусматривает, что:

- в течение 72 часов после его одобрения Израилем все израильские заложники, удерживаемые ХАМАС, должны быть освобождены. В свою очередь Израиль освободит сотни палестинских заключенных и постепенно выведет свои войска из сектора Газа;

- сектор Газа станет демилитаризованной зоной, свободной от терроризма, ХАМАС откажется от любой роли в управлении этим палестинским районом, а члены группировки, сложившие оружие, могут быть амнистированы или им будет разрешено выехать за границу;

- в сектор Газа будут незамедлительно введены международные силы по стабилизации и начнутся масштабные поставки гуманитарной помощи. Кроме того, будет создана особая экономическая зона. Принудительного перемещения жителей из сектора Газа осуществляться не будет;

- на время переходного периода сектор Газа будет управляться технократическим комитетом, пока не будут проведены реформы палестинского правительства. Этот комитет будет образован из палестинцев и экспертов со всего мира. Среди прочих в нем намерен участвовать экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заявил Трамп.

Возглавить комитет хочет сам президент США.

Если обе стороны согласятся с предложением, война немедленно завершится, указывается в документе.

