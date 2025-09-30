Обсуждены вопросы культурного сотрудничества Азербайджана с Сербией

С 29 сентября по 1 октября в Барселоне проходит Всемирная конференция ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию (MONDIACULT 2025), в которой участвует и азербайджанская делегация во главе с министром культуры Адылем Керимли.

29 сентября, после официального открытия конференции, азербайджанская делегация провела ряд двусторонних встреч, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

На встрече с министром культуры Сербии Николой Селакoвичем министр Адыль Керимли отметил, что существуют хорошие возможности для расширения культурных связей между двумя странами.

Сербский министр также выразил заинтересованность в развитии отношений с Азербайджаном и отметил желание ближе познакомиться с богатым культурным наследием нашей страны.

В ходе встречи Никола Селакoвич пригласил министра Адыля Керимли с официальным визитом в Сербию.