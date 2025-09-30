Президент Польши ежедневно общается с призраком - ФОТО

Президент Польши Кароль Навроцкий признался, что он регулярно беседует с призраком первого маршала Польши Юзефа Пилсудского.

Об этом он рассказал в эфире Radio Zet.

Ведущий спросил Навроцкого о жизни в Бельведерском дворце в Варшаве, являвшемся ранее резиденцией Пилсудского, а также поинтересовался о присутствии в нем призрака покойного маршала.

“Мы разговариваем друг с другом практически каждый день. Говорили много раз, обсуждали польско-советскую войну 1920 года и текущую международную обстановку после начала войны на Украине. Часто говорим о парламенте”, - заявил Навроцкий.

Юзеф Пилсудский (1867-1935) - польский военный, государственный и политический деятель, первый глава возрожденного Польского государства, основатель польской армии.