В Азербайджане состоится международная конференция Women in Cyber

11 октября этого года в нашей стране пройдет первая международная конференция «Женщины в киберпространстве» (Women in Cyber).

Как говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, мероприятие будет организовано в рамках киберфестиваля Critical Infrastructure Defense Challenge (CIDC2025) и посвящено повышению роли женщин в сфере кибербезопасности и поддержке молодых специалистов.

Цель конференции - укрепить участие женщин на руководящих должностях в быстро меняющейся глобальной среде кибербезопасности, а также создать условия для обмена знаниями и опытом путем объединения женщин-экспертов и студентов из разных стран.

Ожидается, что на мероприятии выступят такие влиятельные эксперты как Турал Мамедов, Клайд Мяги, Эльза Неэме, Жана Кримпе, Наталия Ткачук, д-р Фариз Исмаилзаде, Рауф Джабаров, Нино Вадакария, Наталия Спину, Ната Годердзишвили, Ольга Пасичник, Зари Услу и др.

В программе - панельные дискуссии на темы кризисной коммуникации, киберустойчивости и роли женщин в формировании будущего кибербезопасности, а также истории успеха женщин из Азербайджана, Грузии, Эстонии и ОАЭ.

Конференция пройдет в Университете АДА.