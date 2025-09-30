Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся незаконно проникнуть в Азербайджан

Задержаны граждане Афганистана, пытавшиеся проникнуть в Азербайджан с территории Ирана.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран".

В результате проведенных мероприятий были задержаны нарушители государственной границы - граждане Афганистана Ахмеди Энамуллах Абдулгафар (2001 г.р.), и Таймани Джавид Мухаммадазим (2002 г.р.).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.