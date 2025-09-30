В Баку состоялась церемония открытия II Азербайджано-узбекского медиафорума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

30 сентября в Баку состоялась церемония открытия II Азербайджано-узбекского медиафорума на тему «Цифровая трансформация и медиа», организованного Агентством развития медиа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, форум начался с показа видеоролика, посвященного сотрудничеству Азербайджана и Узбекистана в сфере медиа.

Выступивший затем исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов отметил, что исторические связи между народами Азербайджана и Узбекистана благодаря сильной политической воле, дальновидному лидерству президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева сегодня достигли высокого уровня. Выход двусторонних связей на уровень стратегического партнерства открыл широкие возможности для укрепления сотрудничества во всех сферах, в том числе в области медиа. Исполнительный директор отметил, что обмен опытом и знаниями в области структурирования среды цифровых медиа, внедрения новых технологий и сохранения профессиональных стандартов журналистики внесет существенный вклад в развитие медиасектора обеих стран. «Решение конкретных задач, возникающих при применении технологий искусственного интеллекта в медиасфере, является одним из важных вызовов современности. Уже сейчас ощущается необходимость в приобретении этих новых знаний и навыков, оценке предоставляемых ими возможностей и модернизации информационного пространства наших стран. Медиа должны извлекать выгоду из искусственного интеллекта не только для улучшения формы, но и для создания более интересного контента», – отметил А. Исмаилов.

Выступая на форуме, заведующий отделом коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан Дильшод Саиджанов подчеркнул важность расширения сотрудничества в сфере медиа между двумя братскими странами. Он сказал, что эти отношения, основанные на общих исторических и культурных ценностях, имеют важное значение для активизации информационного обмена, разработки совместных стратегий борьбы с дезинформацией и укрепления региональной информационной безопасности. «В нынешней геополитической ситуации наше сотрудничество приобретает особую значимость. Очень важно повысить узнаваемость наших братских стран, над чем работают наши структуры. Цифровая трансформация – это нечто новое, что вошло в наш век. Мы очень заинтересованы, чтобы наши СМИ и блогеры могли применять данные технологии с учетом требования законодательства. Это позволит нам защитить наши национальные интересы», – добавил Д. Саиджанов.

Сообщив об учреждении в Узбекистане Центра по созданию контента для СМИ, Дилшод Саиджанов отметил, что разработаны все практические механизмы. «В нынешних условиях нам важно обращать внимание на качество контента. Мы делаем особый акцент на то, чтобы в нашей информационной сфере занимал место наш собственный контент. В данном случае нам очень поможет азербайджанский опыт. Ваш опыт выработан в непростых условиях, в условиях войны. Ваши СМИ имеют тот особый опыт, которого у нас нет. Нам следует, прежде всего, усилить обмен опытом между СМИ двух стран, разработать совместные проекты и подготовить кадры для создания контента, создавать совместные сериалы, документальные фильмы об общих целях, истории и культуре», - подчеркнул завсектором.

Председатель Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики Исмет Саттаров отметил, что развитие цифровых медиа требует применения новых подходов к производству аудиовизуального контента и регулированию этой сферы. По его словам, этот процесс диктует необходимость повышения стандартов качества в мировом медиапространстве, усиления деятельности, основанной на профессиональных принципах, и налаживания более тесного международного сотрудничества. «Народы Азербайджана и Узбекистана объединяют не только общая история и культура, но и чувство братства, дружбы и привязанности. Проходящий сегодня в Баку II Азербайджано-узбекский медиафорум – наглядный пример этого братства».

И. Саттаров довел до внимания, что эти отношения еще больше укрепились благодаря личной дружбе и братству глав государств. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вывели многовековую дружбу между нашими народами до уровня стратегического партнерства и союзничества. Благодаря их политической воле наши страны обрели новые возможности во всех сферах, включая медиа. Наше сотрудничество в сфере медиа является важной частью этих прочных отношений. Ведь информация – это не только средство передачи новостей, но и мост, еще теснее соединяющий наши народы. Мы, как Аудиовизуальный Совет, верим, что тесное сотрудничество, налаженное между медиа-структурами Азербайджана и Узбекистана, внесет значительный вклад в здоровое, объективное и профессиональное развитие нашей информационной среды», – подчеркнул председатель Совета.

Выступивший на форуме посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов отметил, что сотрудничество в сфере информации и СМИ является одним из важных направлений стратегического партнерства двух стран. Он подчеркнул, что совместные платформы, созданные между азербайджанскими и узбекскими медиа, усиливают взаимный обмен информацией и служат пропаганде общих ценностей наших народов.

Проректор по науке и инновациям Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Нозима Муратова подчеркнула важность Форума как в научном, так и в практическом аспекте. Она отметила, что эта площадка, помимо расширения сотрудничества между вузами, создает важные возможности для повышения квалификации будущих журналистов в цифровой сфере, применения современных инновационных подходов в медиаобразовании и усиления обмена опытом.

Отметим, что Форум продолжил свою работу панельными сессиями по темам «Медиапартнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в сфере информационной безопасности», «Этическая ответственность в цифровой информационной среде» и другие.

10:45

В Баку проходит церемония открытия II Азербайджано-узбекского медиафорума на тему «Цифровая трансформация и медиа», организованного Агентством развития медиа.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках форума предусмотрено обсуждение таких тем, как «Медиапартнерство в цифровую эпоху: совместные инициативы в сфере информационной безопасности», «Этическая ответственность в цифровой информационной среде» и другие.

Следует отметить, что в открытии форума принимают участие официальные лица Узбекистана, руководители СМИ и журналисты обеих стран.