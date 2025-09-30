 Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025! | 1news.az | Новости
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!

First News Media10:15 - Сегодня
Банк ABB на международной конференции SIBOS 2025!

29 сентября во Франкфурте-на-Майне (Германия) стартовала международная конференция SIBOS 2025.

В этом году конференция посвящена теме «Новые горизонты глобальных финансов».

Банк ABB представлен собственным стендом на этом мероприятии, которое входит в число крупнейших и наиболее значимых коммуникационных площадок мирового финансового сообщества.

Делегация Банка во главе с председателем Правления Аббасом Ибрагимовым в ходе конференции представит участникам информацию о деятельности Банка ABB, проведет ряд важных встреч и обсудит перспективы сотрудничества.

Запланированы встречи делегации Банка ABB с представителями Citibank, The Bank of New York Mellon, JP Morgan, Commerzbank, Raiffeisen Bank, Zürcher Kantonalbank, Intesa Sanpaolo Bank, ABN AMRO Bank, Türkiye İş Bankası, AktivBank, Ziraat Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и других финансовых организаций.

Представители Банка ABB также примут участие в различных мероприятиях, связанных с финансовыми технологиями, искусственным интеллектом, данными, финансовой инклюзией и т. д., чтобы познакомиться с новыми полезными практиками для дальнейшего внедрения в банковскую систему страны.

Председатель Правления Банка Аббас Ибрагимов отметил: «Международная конференция SIBOS — это уникальная платформа, которая объединяет крупнейшие банки мира и ведущие технологические компании.

Для Банка ABB участие в этом году открывает новые возможности. У нас будут хорошие перспективы для более тесного знакомства с технологическими трендами и укрепления международных партнерских связей. Одним словом, SIBOS 2025 для нас — это новые возможности и новые перспективы».

Традиционный организатор конференции SIBOS — Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). Ежегодно мероприятие собирает представителей крупнейших банков и финансовых институтов мира, обеспечивает возможность отслеживать инновационные тренды в финансовом секторе, знакомиться с новыми банковскими практиками и технологиями, а также способствует развитию деловых связей. SIBOS 2025 продлится до 2 октября.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

На правах рекламы

