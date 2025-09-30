Президент АФФА встретился с Айханом Аббасовым

Сегодня президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с новоназначенным главным тренером нашей национальной сборной Айханом Аббасовым.

Как сообщает İdman.biz, в ходе встречи Ровшан Наджаф высоко оценил работу специалиста в команде U-21, а также выступление национальной сборной в матче против сборной Украины (1:1) в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Президент АФФА и Айхан Аббасов обменялись мнениями о предстоящих матчах нашей команды.

Ровшан Наджаф заявил, что руководство АФФА продолжит поддерживать национальную сборную и главного тренера, и пожелал нашей команде успехов в следующих матчах.

На встрече также присутствовали исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев и генеральный секретарь Джахангир Фараджуллаев.