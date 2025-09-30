Мухтар Бабаев: Сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном откроет новые возможности

Партнерство и сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном уже началось.

Это сотрудничество будет способствовать совместному развитию потенциала ветровой и солнечной энергетики, удовлетворению энергетических потребностей как страны, так и Европы, повысит энергетическую безопасность и создаст новые возможности.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев в ходе своего выступления на панельной дискуссии на тему «Изучение потенциала Азербайджана в сфере солнечной, оффшорной ветровой энергии, а также голубого и зеленого водорода».

«Для достижения глобальных целей нам необходимо сотрудничество. Мы должны взаимодействовать как в вопросах спроса, так и предложения на мировых рынках, а также налаживать международное партнерство. В рамках COP29 мы собрали весь мир в Баку и объединили всех под лозунгом «Солидарность во имя зеленого мира». Наибольшие результаты были достигнуты именно в отношении того, как мы можем взаимодействовать и как можем поддерживать друг друга», - сказал Мухтар Бабаев.

Он отметил, что в рамках сотрудничества Азербайджана, Казахстана и Узбекистана будет увеличен потенциал ветровой и солнечной энергетики: «Вместе мы сможем удовлетворить собственные потребности и в то же время экспортировать чистую энергию в Европу. Это принесет пользу климату, укрепит энергетическую безопасность и увеличит экспортные возможности».

Президент COP29 добавил, что достигнуто глобальное соглашение об очередных этапах энергетического перехода. В этом контексте было принято Глобальное обязательство по хранению энергии и сетям, которое предусматривает шестикратное увеличение мощностей хранения энергии до 1500 ГВт к 2030 году и другие работы. Кроме того, было провозглашено Обязательство по созданию зеленых энергетических зон и коридоров, которое позволит мобилизовать инвестиции в центры возобновляемой энергии и линии электропередачи. Одновременно была принята Декларация по водороду, закладывающая основу для создания высококачественного рынка чистого водорода и его производных. В общей сложности к этим инициативам присоединились более 60 стран.

Мухтар Бабаев заявил, что Азербайджан вступает в новый этап климатических действий: «Наш новый национальный план действий по борьбе с изменением климата – Определяемый на национальном уровне вклад – это дорожная карта будущего энергетической системы. Эта система будет чище, умнее и устойчивее. План предусматривает снижение зависимости от нефти и газа, увеличение объемов возобновляемых источников энергии, интеграцию энергоэффективности и инноваций в нашу экономику».

Он подчеркнул, что эти документы – не только международные обязательства в рамках Парижского соглашения, но и возможность для национального развития: «Они дадут зеленый свет зеленым инвестициям, определят приоритетные сектора и продемонстрируют приверженность правительства действиям. Это важный сигнал для частного сектора, который создаст возможности для привлечения капитала».

Мухтар Бабаев также заявил, что Бакинская неделя климатических действий – это историческая возможность продолжить импульс, заданный COP29. «Мы намерены выстроить новые партнерские отношения, укрепить существующие дружеские связи и ускорить реализацию решений. Если нам это удастся, результаты будут очевидны: более чистый воздух, новые отрасли промышленности, больше рабочих мест, более высокая энергетическая безопасность и, самое главное, более безопасная планета для будущих поколений», - подчеркнул он.