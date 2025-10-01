Наджиба Мустафаева: «Наше общее тюркское наследие поможет сделать международное право более инклюзивным»

3 октября Организация тюркских государств (ОТГ) отмечает 16-ю годовщину своего основания.

Это историческое событие ежегодно символизирует также и День сотрудничества тюркских государств.

Отражая твердую волю тюркского мира к взаимодействию, основанному на общем языке, истории и культурных ценностях, ОТГ привержена служению делу мира и процветания как в своем регионе, так и за его пределами.

В сложной системе современных международных отношений Организация доказала и продолжает доказывать своей деятельностью способность самостоятельно формировать стратегии, направленные на общее будущее тюркских народов и их развитие, а также укрепление тюркского единства и братства.

Именно в этой связи все более актуальным становится вопрос формирования тюркского международного права — правовой основы, которая могла бы опираться на общие ценности и традиции тюркских народов и одновременно отвечать современным глобальным вызовам.

Этой задаче посвящен проект “Teaching International Law: A Turkic Perspective” (Преподавание международного права: тюркская перспектива), реализуемый при поддержке гранта Тюркской Академии — международной организации, созданной под эгидой ОТГ и направленной на развитие научного и образовательного сотрудничества между тюркскими странами и народами.

1news.az представляет интервью с одним из автором проекта, Dr. Наджибой Мустафаевой, преподавателем юридического факультета Университета Бахчешехир (BAU) в Стамбуле.

Доктор Мустафаева, расскажите, пожалуйста, об идее проекта и почему именно тюркское измерение международного права показалось вам важным и актуальным?

Как известно, западный подход доминирует как в академическом, так и в практическом дискурсе о международном праве. Сама система международного права является во многом продуктом западной цивилизации. Вестфальский мир традиционно рассматривается как отправная точка современной системы международного права, которая заложила одну из первых основ многостороннего правопорядка. Благодаря европейскому колониализму эта европейская система затем распространилась по всему миру и ее базовые основы остаются актуальными и сегодня.

Несмотря на то, что международное право стремится к универсальности, становится все более очевидным, что на его основы оказывают влияние конкретные исторические, культурные и геополитические реалии. Это особенно заметно при рассмотрении того, как международное право преподается и воспринимается в разных регионах мира.

Полагаю, не вызывает сомнения тот факт, что в современном мире международное право требует более плюралистический подход, учитывающий многообразие региональных акторов, формирующих наш раздробленный мир. В этом контексте возникает вопрос: не пришло ли время пересмотреть международное право через преподавание этой дисциплины с точки зрения таких субъектов международного права, как тюркские государства? Несомненно, эта идея тесно связана с деятельностью ОТГ, которая уже зарекомендовала себя в качестве эффективной международной интеграционной площадки для равноправного диалога и сотрудничества. Это особенно важно в эпоху, когда вера в многосторонность и международные организации ослабевает.

Как вы знаете, в этом году ООН отмечает свое 80-летие, а вместе с организацией и так называемое Charter-based international law, международное право, основанное на Уставе ООН. Сегодня оно переживает глубокий кризис, во многом из‑за отсутствия эффективных механизмов имплементации, усугубленного современными вызовами: глобальными изменениями баланса сил, политической поляризацией, санкциями государств против международных институтов, изменением климата, развитием искусственного интеллекта и т.д.. Совет Безопасности ООН, главный орган, отвечающий за международный мир и безопасность, стал жертвой геополитической борьбы постоянных членов с правом вето, что привело к его фактическому параличу. Призывы к реформе ООН, особенно Совета Безопасности, остаются без ответа, и система по-прежнему остается реликтом прошлого, оторванным от реалий современного мирового порядка.

Какую систему мира нам нужно построить? «Нам нужна многосторонняя система, которая будет инклюзивной, взаимосвязанной и эффективной», — говорил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, представляя новое видение многосторонности. Такая система должна признавать реалии все более взаимозависимого мира и быть способной решать глобальные вызовы через коллективные действия, взаимное уважение и твердую приверженность международному праву.

Более инклюзивные структуры позволят расширить участие в формировании международного права, которое, как я уже отметила выше, исторически в значительной степени формировалось под влиянием западных правовых и философских традиций.

Так и возникла идея представить уникальную перспективу в области международного права — перспективу, основанную на исторических, культурных и геополитических реалиях тюркских народов. Цель данного проекта, реализуемого при поддержке Тюркской Академии, — восполнить существенный пробел в академическом пространстве. В то время как многие альтернативные школы мысли, такие как TWAIL («Подходы стран третьего мира к международному праву»), постсоциалистические и восточноевропейские перспективы, а также правовые модели Китая, Латинской Америки, Азии и Африки уже нашли свое место в мировых юридических дискуссиях, тюркские перспективы остаются недостаточно изученными.

Соответственно, главный исследовательский вопрос, поставленный в данном исследовании перед авторами, заключается не только в том, как «международное право» воспринимается в тюркских государствах, но и в том, существует ли нечто, что можно было бы назвать «тюркским международным правом».

Каковы основные цели и задачи проекта?

Интеграция тюркского мировоззрения в изучение и преподавание международного права. Это имеет ключевое значение, поскольку она привносит ценные идеи из региона с богатой историей правовой, политической и философской мысли. Признавая значимость нашего общего тюркского наследия и опыта, мы можем способствовать тому, чтобы международная правовая система стала более инклюзивной, отражающей разнообразие и актуальной для сообществ, которым она служит.

Какие мероприятия уже были проведены в рамках проекта?

Сразу после оглашения результатов конкурса научных проектов, проведенного Тюркской Академией, в рамках научно-практической конференции на тему «Современные вопросы международного права», организованной Университетом мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, прошла презентация нашего проекта. В рамках проекта были также проведены тематические вебинары и семинары с участием экспертов в области международного права из стран-членов ОТГ.

Какие шаги планируются в ближайшем будущем в рамках проекта?

Издание монографии, над которой в данный момент работает коллектив авторов. В работе над ней участвуют ведущие эксперты в области международного права из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции. Монография будет издана издательством Routledge (Taylor & Francis) — одним из крупнейших и наиболее авторитетных научных издательств в мире. Для нас это большое достижение: книга получит возможность быть представленной широкой международной читательской аудитории, внося значительный вклад в развитие дискуссии о тюркской перспективе в международном праве.

Планируется ли интеграция разработанных материалов в учебные программы университетов тюркских стран?

Да, планируется. В книге будет представлен пилотный силлабус, который мы намерены предложить к рассмотрению и внедрению на юридических факультетах университетов, в которых мы преподаем. Это позволит не только протестировать и адаптировать материалы на практике, но и заложить основу для более широкого применения тюркской перспективы в преподавании международного права.

Как вы видите долгосрочную перспективу проекта — может ли он стать основой для формирования «тюркской школы международного права»?

В ходе реализации проекта мы, авторы, нередко сталкиваемся с вопросом: что именно предлагают специалисты в сфере международного права из стран тюркского мира? Новую теорию? Методологию? Или, возможно, уникальный академический подход, который со временем сможет превратиться в самостоятельную школу мысли, основанную на общей истории, правовых традициях и ценностях?

Важно подчеркнуть, что это не попытка утверждать, что существующее международное право утратило свою ценность. Напротив, цель состоит в том, чтобы восполнить экзистенциальные пробелы, с которыми сегодня сталкивается система международного права, сделать ее более эффективной, обеспечить участие голосов из всех регионов и развить плюралистический подход — от чего напрямую зависит будущее мира и международной безопасности.